Michele oggi: età, carriera, canzoni famose, moglie e figli del cantante

Chi è Michele, il cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 10 maggio?

Michele oggi: età, carriera e canzoni famose

Gianfranco Michele Maisano, noto semplicemente come Michele, è un cantante italiano nato il 22 giugno 1944 a Vigevano, comune in provincia di Pavia. Da bambino, insieme alla sua famiglia, si è trasferito a Genova e ha frequentato l’Istituto tecnico dei trasporti e logistica Nautico San Giorgio. All’età di 14 anni, ha inciso il suo primo 45 giri con due brani rock ‘n’ roll inediti Sono dannato e Flirt, per i quali è stato accompagnato dall’Orchestra Zanti. Con la band di cui faceva parte durante gli anni della scuola, ha cominciato a esibirsi nei locali genovesi ed è stato notato dal maestro Gian Piero Reverberi che gli ha fatto incidere la sua canzone Ma se tu vorrai, per la Assolo, sottoetichetta della Karim. Il disco, pur non ottenendo successo, attirò l’attenzione di RCA Italiana che mise l’artista sotto contratto.

Nel 1963, ha preso parte al girone B del Cantagiro, vincendolo con il brano Se mi vuoi lasciare. Ha ottenuto grande successo, poi, anche con Ridi, Ti ringrazio perché, Ti senti sola stasera, cover di Are you lonesome tonight di Elvis Presley.

Un altro importante successo, poi, è stata la cover di Tell Laura I Love Her ossia Dite a Laura che l’amo che lo rese noto anche in contesto internazionale.

Nel 1970, rispetto all’album La buona novella, Fabrizio De André ha ribadito che Michele, insieme all’autore bolognese Corrado Castellari, ha avuto un riolo fondamentale per la musica de Il testamento di Tito.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti della musica italiana come Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Sergio Endrigo, Francesco Guccini, Luigi Tenco, Bruno Lauzi ed Enzo Jannacci. Inoltre, si è esibito non solo in Italia ma anche in Messico, in Francia, in Romania in Germania, in America Latina, in Giappone e in Canada.

Carriera in televisione

A partire dagli anni ’80, Michele è apparso anche in televisione prendendo parte a programmi come Superclassifica Show, Festival delle Orchestre, Civediamo in TV e ha recitato in Carabinieri nel ruolo del Ragionier Bruni nella seconda e nella quarta serie della fiction.

Nel 2012, è stato contattato dal produttore discografico Verdiano Vera per prendere parte al progetto Ora che ed entrare nel super gruppo di Artisti Uniti per Genova.

Dal 2016, è ospite fisso di MilleVoci, programma di Gianni Turco disponibile in tutta Europa sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre in Italia.

Moglie e figli del cantante Michele

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantante ha sposato Cristina Bertone. Non è noto se la coppia abbia figli.

Insieme alla moglie, Michele ha aperto un bed and breakfast situato in una delle ville storiche dell’oasi verde a Carcere.