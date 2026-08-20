Sui migranti non c’è tre senza quattro. Dopo Germania, Svizzera e Austria, adesso è la volta della Finlandia. Che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Ue sulla sull’asilo e la migrazione, ha dato il via libera alla “ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l’Italia”. Trasferimenti, fanno sapere da Helsinki, già “in fase di preparazione”.

Migranti, pure la Finlandia riprende i trasferimenti verso l’Italia

La notizia è stata resa nota a LaPresse dal ministero dell’Interno finlandese, sottolineando, ad avviso delle autorità del Paese scandinavo, l’importanza che tutti gli Stati Ue rispettino il Patto Ue su migrazione e asilo fortemente sostenuto anche dal governo italiano guidato da Giorgia Meloni. “Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l’Italia nel corso degli anni”, ha spiegato dal ministero finlandese.

“Riteniamo che l’entrata in applicazione del Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (Ammr) consenta la ripresa dei trasferimenti verso l’Italia e i trasferimenti verso l’Italia sono attualmente in fase di preparazione”, hanno aggiunto.

Non è stato reso noto al momento il numero complessivo di persone che potrebbero essere interessate a breve trasferite nel nostro Paese.