La sospensione di Schengen da parte del governo Meloni continua a ritorcersi contro l’Italia. Anche l’Austria, infatti, ha iniziato a rispedire nel nostro Paese i migranti i migranti che hanno attraversato la frontiera dopo essere approdati sulle nostre coste. Secondo l’agenzia di stampa austriaca Apa sono già quattro i richiedenti asilo espulsi che dovranno essere riportati in Italia.

Stop boomerang a Shengen: l’Austria ci rispedisce 4 migranti

La decisione di Vienna – fanno sapere fonti del ministero degli Interni austriaco – fa seguito a quelle già annunciate dalla Germania e dalla Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto Ue sui migranti (peraltro sostenuto fortemente dal governo Meloni) entrato in vigore lo scorso 12 giugno. I trasferimenti in Italia saranno effettuati con mezzi di trasporto pubblico: le autorità austriache hanno fornito ai migranti espulsi un biglietto di sola andata, in treno o autobus, verso il nostro Paese.

Una vicenda che ha riacceso le polemiche intorno alla scelta, considerata propagandistica, di sospendere Schengen nei confronti della Spagna – che per reazione ha fatto la stessa cosa nei confronti dell’Italia – in seguito alla crisi di Ceuta. “Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso arriva l’effetto domino – taglia corto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli –. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l’Italia. È il fallimento del governo Meloni che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale”.

Autogol del governo Meloni

A rincarare la dose ci pensa il segretario di Più Europa, Riccardo Magi: “Cronache di un flop colossale ai danni dell’Italia e dell’Europa: dopo la Germania, anche l’Austria sta rimpatriando persone in Italia usando le regole del nuovo patto europeo sui migranti voluto fortemente proprio da Giorgia Meloni e dagli altri nazionalisti europei – fa sapere con una nota –. La ricetta del governo si sta rivelando un boomerang per il nostro Paese, come era evidente a tutti tranne che a Palazzo Chigi”. E conclude: “In un colpo solo Meloni fa danni all’Italia e disgrega l’Europa, insistendo con l’inutile e dannosa sospensione di Schengen con la Spagna”.