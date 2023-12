Migranti, l’alta Corte albanese sospende la ratifica dell’accordo Rama-Meloni

La Corte costituzionale albanese ha sospeso le procedure parlamentari per l’approvazione dell’accordo Rama-Meloni sui migranti, prevista per domani. La Corte è stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centrodestra Sali Berisha.

Nel ricorso si sostiene che l’intesa viola la Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l’Albania aderisce. Ciò comporta che la ratifica parlamentare dell’accordo sia sospesa fino a quando la corte non si esprimerà con una sentenza, per la quale ha tempo 3 mesi.

Il ricorso verrà esaminato il 18 gennaio 2024

Il ricorso verrà esaminato dalla Corte costituzionale albanese il 18 gennaio 2024. Il Partito Socialista del premier Edi Rama aveva previsto che l’accordo venisse votato in Parlamento domani 14 dicembre. Il Partito Democratico albanese ha tuttavia fatto ricorso contro il voto alla Corte Costituzionale.