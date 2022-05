Mika: età, altezza, mamma, Instagram, lingue e fidanzato del conduttore dell’Eurovision 2022

Chi è Mika, il cantante che ha condotto insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino?

Mika: età, altezza, mamma, Instagram, lingue

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr, è nato il 18 agosto 1983 a Beirut. Nonostante si consideri britannico, il cantante è in realtà di origine libanese.

Nel corso della sua infanzia, per il lavoro del padre, ha vissuto all’interno dell’ambasciata americana in Kuwait per 7 mesi. Terzo di cinque figli, da bambino gli è stata diagnosticata la dislessia. Da piccolo, inoltre, era in sovrappeso e particolarmente ribelle. Negli anni, tuttavia, i suoi genitori hanno sempre sostenuto il suo sogno di dedicarsi alla musica. Il suo pseudonimo, inoltre, deriva dalla madre che lo ha sempre chiamato Mika piuttosto che Michael.

A proposito delle difficoltà incontrate a causa della dislessia durante gli anni della scuola, in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha raccontato: “Quando mi hanno cacciato da scuola, a 10 anni, mia madre mi fece vedere un sacco di film sulle persone in prigione per spaventarmi e iniziò a farmi studiare musica”.

Il titolo della sua prima canzone, scritta a sette anni, è stato Angry: il brano è a tutt’ora inedito. Con la diffusione di MySpace, ha debuttato sul web ed è stato notato da un discografico che gli ha offerto un contratto. In questo contesto, quindi, ha pubblicato il suo primo singolo Grace Kelly che ha ottenuto il primo posto nelle hit parade di innumerevoli Paesi. Il singolo è stato seguito dall’album Life in Cartoon Motion che ha venduto oltre 7 milioni di dischi.

Carriera in Italia e conduttore dell’Eurovision 2022

Successivamente, Mika si è trasferito in Italia ed è stato il primo giudice internazionale di un talent show italiano, prendendo parte al format musicale X-Factor. Nel 2017, è stato ospite d’onore al Festival di Sanremo durante la seconda serata della kermesse dedicata alla musica italiana. A Sanremo è tornato anche nel 2020, sempre in qualità di ospite. Poco dopo, è stato nuovamente scelto come giudice di X-Factor, durante la prima edizione che ha seguito lo scoppio della pandemia da coronavirus. Il medesimo ruolo è stato ricoperto dal cantante anche nel 2021.

Nel 2022, ha condotto insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan l’Eurovision Song Contest che si è tenuto al PalaOlimpico di Torino il 10, il 12 e il 14 maggio.

Vita privata e fidanzato di Mika

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mika ha fatto coming out nel 2012. Dal 2007, ha una relazione con il regista e cameraman Andreas Dermanis con il quale convive a Londra.

A proposito della sua omosessualità, il cantante ha rivelato che sua madre nonché sua manager e stilista ha avuto difficoltà ad accettare la situazione. Ha raccontato infatti: “Mia madre è orgogliosa di me al 90%. Ma so bene che un figlio più tradizionale, per lei, sarebbe stato meglio. Se non altro per organizzare dei bei pranzi con nuora e nipotini”.