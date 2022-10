Milano, sciopero Atm martedì 11 ottobre: orari dello stop e motivazioni della protesta

Milano, sciopero Atm: i dipendenti dell’azienda di trasporto si fermano e protestano nella giornata di martedì 11 ottobre per le continue aggressioni. Gli ultimi episodi violenti contro i lavoratori dell’azienda si sono verificati la scorsa notte.

Milano, sciopero Atm martedì 11 ottobre: orari dello stop

I dipendenti di Atm martedì 11 ottobre 2022 si fermano per protestare contro le continue aggressioni che continuano a verificarsi. I treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram si fermeranno dalle ore 8.45 alle 15.

“Ci stiamo mobilitando – dichiarano i sindacati – questo fine settimana è stato terribile. Gli incontri in Prefettura sono stati positivi, ma continuiamo a subire aggressioni per il solo fatto di portare una divisa e credeteci, la nostra linea è di non rischiare di farci male. Un altro sciopero non ci fa piacere, crea disagi, ma come facciamo a difenderci?”.

Le motivazioni della protesta

Lo sciopero è stato indetto dalla maggior parte delle componenti sindacali di categoria: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Orsa. “Ora basta, non è più tempo solo di parole e buoni propositi – spiega la Cgil in una nota -. Chiediamo un intervento concreto e sinergico che coinvolga il legislatore, le istituzioni e il Gruppo Atm a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche gli utenti cominciano a considerare il mezzo pubblico un trasporto non più sicuro soprattutto per gli episodi di violenza e aggressione che si verificano ad opera della microcriminalità a bordo dei mezzi”.

L’ultimo episodio di aggressione è avvenuto la scorsa notte quando due lavoratori dell’Azienda Trasporti sono stati feriti a calci e pugni alla fermata di Cascina Gobba, lungo la linea 2, da un giovane poi fermato e denunciato dalla Polizia.

