Milo Infante, vita privata: moglie, figlio e titolo di studi

Chi è Milo Infante, il noto giornalista, conduttore e autore televisivo che è diventato un volto noto del mondo del piccolo schermo italiano.

Milo Infante: biografia, titolo di studi e carriera del giornalista

Milo Infante è nato a Milano il 5 luglio 1968 ed è un giornalista, conduttore e autore televisivo italiano. L’uomo è figlio del giornalista, critico d’arte e scrittore Massimo Infante.

Nel 1988, ha cominciato a realizzare inchieste e reportage per l’emittente lombarda Telenova e, sin da giovane, ha cominciato a occuparsi di cronaca per il Corriere della Sera, La Notte, Il Giorno. Nel 1993, è stato contattato da Vittorio Feltri per ricoprire il ruolo di inviato speciale per L’Indipendente. Inoltre, è stato anche firma dei settimanali Epoca e Oggi nonché vicedirettore de Il Consulente Artistico.

Nel 1996, ha ottenuto il titolo di giornalista professionista mentre nel 2003 ha cominciato a collaborare con la Rai, diventando conduttore accanto a Monica Leofreddi. Dal 2007, ha condotto con Roberta Lanfranchi il talk show pomeridiano L’Italia sul 2.

Tra il 2010 e il 2011, ha condotto Pomeriggio sul 2, talk show in onda su Rai 2, insieme a Caterina Balivo mentre, tra il 2011 e il 2012, torna a L’Italia sul 2 con Lorena Bianchetti.

Dal 26 ottobre 2020, conduce sempre su Rai 2 il format Ore 14, talk show di approfondimento.

Chi è Milo Infante? Vita privata, moglie e figlio

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Milo Infante ha sposato Sara Venturi, vincitrice del titolo Miss Padania nel 1998. Dalla relazione tra i due, è nato il loro primo figlio, Daniele, nel 2008. Non è noto se il conduttore abbia avuto precedenti relazioni.

La vita privata di Milo Infante e della moglie Sara Venturi è stata scossa da un drammatico lutto nel 2011. A causa di un incidente stradale, infatti, perse la vita la sorella della donna, Linda, prematuramente scomparsa all’età di soli 26 anni.