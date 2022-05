Mimma Gaspari, quanti anni ha? Biografia, carriera, canzoni, libro La musica è cambiata, Valeria Golino

Chi è Mimma Gaspari, la signora della musica ospite di Serana Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda mercoledì 11 maggio?

Mimma Gaspari, quanti anni ha? Biografia, carriera e canzoni

Mimma Gaspari, 83 anni, è una delle tre figlie di Aldo Gaspari, titolare delle tipografie Gaspari ossia una delle aziende toriche di Morciano e Valconca, in Emilia-Romagna.

Dopo aver conseguito la maturità classica a Bologna, ha esordito nel mondo della musica italiana nel 1959, all’età di 21 anni, mentre stava frequentando la facoltà di Scienze Politiche. In questo periodo, infatti, è stata chiamata a Milano da Teddy Reno per scrivere i testi delle canzoni promossi dalla sua nuova casa discografica. Da quel momento in poi, si è occupata di comunicazioni per Messaggerie Musicali e Rca e, di conseguenza, ha collaborato con alcuni dei più importanti e famosi cantanti attivi tra gli anni ’60 e gli anni ’90 del secolo scorso. Ha scritto testi, ad esempio, per Patti Pravo, Gabriella Ferri, Paolo Conte, Nada, Gianni Morandi, Enzo Iannacci, Lucio Dalla, Renato Zero. In particolare, è stata proprio Mimma Gaspari, insieme a Renzo Arbore, a lanciare come cantante Paolo Conte: “Lui si considerava un autore e basta. Col produttore Lilli Greco ascoltammo un provino con 24 canzoni. Io dissi a Conte: tu devi cantare. Lui era timido e si nascondeva dietro al pianoforte. Io affittai il Teatro Olimpico di Roma e feci inviti a tappeto. Fu un successo clamoroso. Eppure, lui si vergognava di cantare in pubblico e non voleva mollare il lavoro di avvocato”.

In un’intervista a Rolling Stone, poi, ha raccontato il suo rapporto con Lucio Dalla, affermando: “Lucio era un mostro di bravura ma in televisione non lo volevano perché dicevano che era brutto. Ho dovuto fare i salti mortali per convincerli. Poi da quando andò a Sanremo con 4/3/1943 le cose cominciarono a cambiare. In quel frangente, vista la sua pelata, lo convinsi a indossare una coppola, che poi divenne il suo marchio di fabbrica”.

Autrice di libri, libro La musica è cambiata e Valeria Golino

Nel corso della sua carriera, Mimma Gaspari non ha scritto soltanto testi di canzoni ma è stata anche autrice di alcuni libri.

Ha scritto, infatti, un’autobiografia uscita nel 2009 intitolata Penso che un ‘mondo’ così non ritorni mai più. Successivamente, ha pubblicato anche La musica è cambiata – Dite la vostra che ho detto la mia, incentrato sulla sua carriera nel mondo della musica italiana raccontando aneddoti passati e attuali.

Nel 2021, durante la pandemia, ha scritto Palla di spilli. Storia fantastica di Huan, la Strega Virus e del Mago Vaccino.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni ma è noto che l’attrice Valeria Golino sia sua nipote.