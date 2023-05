Il pallino per l’Isis e quel desiderio di passare dalle parole ai fatti sono costati caro a un minorenne bergamasco. Questa mattina la Polizia ha fermato, su richiesta della Procura della Repubblica per i minorenni di Brescia, un ragazzo di origine straniera ma residente da tempo in provincia di Bergamo.

Il giovane è accusato di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia ed istigazione a delinquere aggravate.

Su di lui da tempo si erano concentrate le attenzioni della Digos e del Servizio per il Contrasto all’Estremismo e al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Un monitoraggio scattato a seguito del suo rapido processo di radicalizzazione violenta.

Minorenne bergamasco con il sogno dell’Isis

E monitorando il giovane sono emerse assidue pubblicazione sui social di video di propaganda jihadista riconducibili all’Isis di cui il ragazzo era strenuo sostenitore. Ma, secondo le autorità, il ragazzo non sarebbe stato un mitomane. Anzi è emersa l’appartenenza del minore ad una rete di giovani internauti sostenitori del Daesh, presenti in diversi Paesi d’Europa e d’America, molti dei quali tratti in arresto nelle scorse settimane.

Le indagini hanno permesso di accertare che il giovane era pronto a passare all’azione elaborando il progetto di un attentato incendiario nella zona in cui vive; il minore è stato inoltre trovato in possesso di numerosissimi contenuti riconducibili allo Stato Islamico, tra cui video di esecuzioni e manuali relativi alle armi ed al confezionamento di ordigni, che diffondeva anche sulla rete, esortando gli altri giovani internauti a passare all’azione.