Miriana Trevisan a Verissimo: età, compagno, figlio, Biagio e Instagram dell’ex ragazza di Non è la Rai

Chi è Miriana Trevisan, la showgirl e conduttrice che è diventata nota negli anni ’90 partecipando a Non è la Rai di Gianni Boncompagni?

Miriana Trevisan a Verissimo: età e carriera

Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972, ha 49 anni ed è alta 170 centimetri. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata negli anni ’90 del secolo scorso, quando venne scelta per partecipare al celebre programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai, insieme ad altre artiste come Claudia Gerini e Ambra Angiolini.

Successivamente, nel 1994, è stata la velina mora di Striscia la Notizia, ha partecipato a Paperissima, La Corrida, La ruota della fortuna e Pressing, al fianco di Raimondo Vianello.

Nel mese di settembre 2021, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, salvo poi concludere la sua esperienza a poche puntate dalla finalissima. Il GF Vip, tuttavia, non è stato l’unico reality show Mediaset al quale la donna ha partecipato. È stata, infatti, anche una naufraga a L’Isola dei Famosi.

Vita privata, compagno, figlio, rapporto con Biagio D’Anelli e Instagram dell’ex ragazza di Non è la Rai

Per quanto riguarda la sua vita privata, Miriana Trevisan ha sposato il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, il 14 giugno 2003. L’artista le ha dedicato il brano Parlo di te. La coppia ha avuto un figlio, Nicola, nato nel 2009.

Il matrimonio tra la Trevisan e Pago, tuttavia, si è concluso nel gennaio 2013, quando la showgirl ha annunciato la separazione dal marito.

Nel mese di agosto 2021, come la stessa ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato, si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico d’urgenza. In questa circostanza, ha subito un’isterectomia ossia la rimozione dell’utero. Secondo quanto raccontato dall’ex gieffina, la donna stava rischiando la vita.

Nella Casa del GF Vip, dopo un breve flirt con Nicola Pisu, la showgirl ha iniziato una relazione con l’esperto di gossip Biagio D’Anelli. Dopo aver abbandonato il loft di Cinecittà, tuttavia, la conduttrice ha affermato di nutrire dei dubbisull’autenticità e sul futuro del rapporto.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha un profilo Instagram seguito da oltre 226 mila followers sul quale condivide non solo scatti relativi alla sua vita professionale ma anche della sua vita privata e del figlio Nicola.