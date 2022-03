Mirko e Valerio, chi sono i due violinisti che hanno fatto impazzire i Coldplay?

Mirko e Valerio, chi sono i due violinisti che hanno attirato l’attenzione del gruppo musicale dei Coldplay. Non solo fortuna ma anche tanto talento per i due fratellini di Agrigento.

Mirko e Valerio, chi sono

Mirko e Valerio sono due fratelli gemelli e sono nati ad Agrigento nel 2007. Oggi, vivono a Porto Empedocle. La mamma Alessandra è casalinga, mentre il papà Giovanni è impiegato. Da piccolissimi entrambi, curiosamente, si sono appassionati alla musica e quasi per caso hanno scelto, sempre entrambi, il violino.

Mirko e Valerio frequentano il primo anno dell’Istituto Turistico e sono iscritti al Conservatorio. Entrambi stanno studiando la lingua inglese e hanno un sogno in comune: girare il mondo per far ascoltare la loro musica. Intanto, già sono diventati molto conosciuti in Italia e non solo perché un giorno nella loro giovane vita è arrivata una chiamata inaspettata e sorprendente.

I due violinisti che hanno fatto impazzire i Coldplay

Nel 2020, durante la prima ondata del Covid, hanno iniziato a suonare il violino davanti ad una telecamera a casa ma postando sui social le loro esibizioni.

In un video in particolare, i due gemelli eseguono Viva la Vida dei Coldplay per infondere speranza a tutti e il video diventa subito virale. E succede che la loro esibizione diventa talmente virale da attirare anche l’attenzione dei Coldplay che condividono il video di Mirko e Valerio sui loro social scatenando l’entusiasmo di milioni di fan.

Così succede che i due gemelli ricevono la chiamata di Chris Martin, frontman dei Coldplay. Ma non basta. Mirko e Valerio hanno infatti suonato con l’artista nel Live Together at Home con un collegamento streaming. Da quella esibizione, che si può definire internazionale, arriva il primo contratto discografico e a gennaio 2022 il loro primo album “The Violin Twins” con composto da dodici brani famosi arrangiati per l’occasione dal duo. Per promuovere il loro primo progetto discografico, Mirko e Valerio sono volati negli Stati Uniti dove sono stati ospiti del The Ellen DeGeneres Show.