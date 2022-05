Mirko e Valerio Lucia, chi sono i gemelli violinisti che hanno spopolato sui social durante il primo lockdown Covid?

Chi sono Mirko e Valerio Lucia, i gemelli violinisti che hanno spopolato sui social durante il primo lockdown Covid del 2020?

Mirko e Valerio Lucia, chi sono i gemelli violinisti che hanno spopolato sui social?

Mirko e Valerio Lucia hanno cominciato a suonare il violino all’età di 8 anni. All’inizio, i due gemelli che dal 2020 incantano il mondo intero hanno iniziato ad apprendere le nozioni di base dal padre che suonava lo strumento musicale in modo sporadico.

A partire dal mese di marzo 2020, durante il primo lockdown imposto dalla pandemia Covid, i genitori dei gemelli hanno cominciato a postare alcuni video dei figli sui social che sono rapidamente diventati virali. Primo tra tutti, il video in cui i bambini suonano Viva la vida dei Coldplay. La versione era stata realizzata in modo talmente impeccabile da attirare l’attenzione della band e a conquistare il primo posto nella classifica Top ten most popular video negli Stati Uniti d’America, sul portale CBS News International come il video più visualizzato del 2020.

In questo modo, i gemelli hanno affascinato numerosi artisti internazionali come Penelope Cruz mentre il cantante dei Coldplay si è messo in contatto con i due giovani artisti. Successivamente, Mirco e Valerio Lucia si sono esibiti in diretta streaming con la band.

Dal successo durante il lockdown di marzo 2020 al primo album presentato negli USA

A gennaio 2022, Mirko e Valerio sono approdati negli Stati Uniti d’America. I gemelli, infatti, si sono recati a Los Angeles per essere ospiti di Ellen De Generes nel corso del suo celebre programma The Ellen DeGeneres Show. In questa circostanza, i due giovanissimi e talentuosi artisti hanno presentato in anteprima mondiale il loro primo album uscito il 14 gennaio 2022.

Al momento, i gemelli stanno frequentando il Conservatorio e stanno frequentando il primo anno dell’Istituto Turistico.

I loro sogni e progetti per il futuro riguardano lo studio della musica: desiderano, infatti, conseguire una laurea inerente al settore musicale e riuscire a esibirsi nei più grandi e importanti teatri del mondo.