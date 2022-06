Mise, online il portale incentivi.gov.it: cos’è e come funziona l’iniziativa varata dal Governo

Mise, online il portale incentivi.gov.it: in cosa consiste l’iniziativa e come funziona la piattaforma creata dal Governo?

Mise, online dal 2 giugno il portale incentivi.gov.it

A partire dalla giornata del 2 giugno, è online la nuova piattaforma ideata dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) che consentirà ai cittadini di fare chiarezza rispetto a tutti i bonus e gli incentivi statali promossi dal Governo.

Il portale incentivi.gov.it del Mise si inserisce in un progetto più ampio di riforma degli incentivi sul quale l’esecutivo sta lavorando. A questo proposito, nella giornata del 26 maggio 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che mirava a mettere in atto la riforma del sistema di agevolazioni e incentivi statali su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e del ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna.

In merito al portale incentivi.gov.it del Mise online, sul sito è possibile leggere che l’obiettivo della piattaforma consiste nel “migliorare l’efficienza e incrementare gli investimenti di politica industriale, attraverso una ricognizione del sistema degli incentivi alle imprese basata su una organica razionalizzazione delle misure agevolative”.

Inoltre, è stato precisato che il provvedimento prevede la creazione della pagina in modo tale da “facilitare la conoscenza da parte delle imprese degli strumenti disponibili, favorendo il potenziamento e una maggiore sinergia tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato e il portale incentivi.gov.it”.

Cos’è e come funziona l’iniziativa varata dal Governo

Il portale online incentivi.gov.it del Mise, dunque, si propone di offrire alla popolazione e alle imprese per la prima volta in assoluto uno strumento che consenta di trovare “l’offerta degli incentivi disponibili in maniera organica e completa”.

Per ogni incentivo, vengono rese disponibili specifiche tecniche che includono, ad esempio, l’ambito territoriale delle agevolazioni oppure le categorie specifiche alle quali queste si rivolgono.

La piattaforma viene costantemente aggiornata con le norme di riferimento che riguardano ogni singolo incentivo e con la relativa modulistica al fine di agevolare le procedure di richiesta.