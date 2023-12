Missione nel Mar Rosso, Conte: “Ci coinvolge in un altro conflitto”

“L’Italia si sta caratterizzando come turboatlantista ma non lo siamo mai stati”. È quanto ha detto a Radio 24 il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando l’invio nei prossimi giorni di una fregata della nostra Marina nel Mar Rosso nell’ambito di una missione per vigilare sui mercantili minacciati dai ribelli Houthi.

Nei prossimi giorni una nave della Marina militare parteciperà alla missione internazionale anti ribelli Houthi nel Mar Rosso

“Siamo sempre stati – ha aggiunto ancora l’ex premier e leader 5S – nel quadro dell’alleanza che non metto assolutamente in discussione, un avamposto del dialogo. Con tutti i governi abbiamo recitato il ruolo di artefici del dialogo, promotori di una prospettiva di convivenza pacifica e abbiamo giovato moltissimo all’Alleanza atlantica”.

“L’Italia si sta caratterizzando come turboatlantista ma non lo siamo mai stati”

“Non mi sembra – ha concluso Conte – che farci coinvolgere in un ulteriore conflitto sia il nostro obiettivo, ma siccome bisogna essere ossequiosi a Washington, manderemo una fregata e forse ne manderemo delle altre”.

Ieri era stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferire – ma non ancora in Parlamento – che l’Italia è stata chiamata dagli Stati Uniti a far parte della coalizione pronta a intervenire contro i ribelli Houthi dello Yemen che, sostenuti dall’Iran, hanno minacciato di attaccare ogni 12 ore le navi israeliane che transitano nel Mar Rosso.

“L’Italia farà la sua parte, insieme alla comunità internazionale, per contrastare l’attività terroristica di destabilizzazione degli Houthi, che abbiamo già condannato pubblicamente, e per tutelare la prosperità del commercio e garantire la libertà di navigazione e il diritto internazionale” ha detto il ministro della Difesa, a seguito del video collegamento con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, Lloyd Austin, incentrato sulla missione navale in Mar Rosso per la protezione dei traffici mercantili.

Il 24 dicembre la fregata Fasan dovrebbe attraversare il canale di Suez

Nelle prossime ore, ha detto sempre ieri Crosetto, l’Italia invierà nel Mar Rosso la fregata europea multi missione “Virginio Fasan”. L’invio della nave italiana, inizialmente previsto per il prossimo febbraio nell’operazione diplomatico europea e anti pirateria denominata Atalanta, è stato anticipato ai prossimi giorni: il 24 dicembre la nave dovrebbe attraversare il canale di Suez.