Paolo Piffer ha 42 anni. Laureato in psicologia è consigliere comunale a Monza dal 2012 e si racconta sul suo sito come “uno che si occupa di sostenere il benessere psicologico della popolazione e ridurre il peso del disagio psichico in particolari dei gruppi sociali più vulnerabili. Donatore Avis. Vegetariano. Ambientalista e amante degli animali”.

Monza, dal Gay Pride al Centrodestra

Anche quest’anno si è candidato sindaco, sostenuto da +Europa e Volt, distinguendosi per una sentita partecipazione al Pride rivendicando di essere “determinato a dire no contro ogni discriminazione”.

Al ballottaggio Piffer decide però di sostenere il candidato di centrodestra Dario Allevi. Gli piovono addosso critiche da tutti ma alla fine il centrodestra vince e Piffer si guadagna il posto da assessore. I diritti contano ma la cadrega – come la chiamano dalle sue parti – di più. Un altro che si dichiara “neutro” per non dirsi “disponibile”.