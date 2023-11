Morgan, perché è stato licenziato e chi ci sarà al suo posto?

Morgan è stato cacciato da X Factor e non si placano le polemiche sulla sua cacciato. Ecco chi ci sarà al suo posto.

Morgan è stato cacciato da X Factor e adesso in molti si chiedono chi prenderà il suo posto ma soprattutto quali sono i principali motivi che hanno portato al licenziamento del cantante come giudice del programma musicale di Sky.

Morgan, perché è stato licenziato

Morgan è stato cacciato come giudice dal programma musicale di X Factor in onda su Sky. Al centro della decisione presa dalla produzione i continui attacchi personali tenuti dal cantante nei confronti dei suoi colleghi.

”Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma”, si legge in una nota di X Factor.

”La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.

Chi ci sarà al suo posto?

Ci si chiede chi prenderà il posto di Morgan dopo la sua cacciata anche perché gli Astromare, il gruppo in gara, unico concorrente che era ancora affidato alla guidadi Morgan, stanno lavorando con la direzione musicale X Factor e il direttore creativo. Tuttavia, sembra che per le prossime tre puntate, rimarranno solo i tre giudici Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico. Invece, e Fiorello nella puntata di Viva Rai2 ha ironizzato sui possibili sostituti di Morgan: “Si fanno già i nomi dei sostituti di Morgan nella giuria di X Factor: tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan”.