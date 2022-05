Morgan, il cantante oggi: età, altezza, vero nome, canzoni, Blu Bertigo, Bugo, vita privata, moglie, fidanzata, figli

Chi è Morgan, il cantautore che ha riproposto alcuni grandi successi di Franco Battiato per il docufilm Il coraggio di essere Franco, in onda su Rai 1 il 18 maggio 2022.

Morgan, il cantante oggi: età, altezza, vero nome, canzoni, Blu Bertigo

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è nato il 23 dicembre 1972 a Milano, ha 49 anni ed è alto 174 centimetri. Ha trascorso la sua infanzia in un piccolo centro abitato di Monza e Brianza. Sin da bambino, ha nutrito una profonda passione per la musica: a soli sei anni, ha iniziato a suonare la chitarra per poi lasciare lo strumento e dedicarsi al pianoforte. Si è iscritto al conservatorio senza portare a termini gli studi: durante gli anni del conservatorio, ha scelto il suo nome d’arte che è stato ispirato a Henry Morgan.

La sua passione per la musica rock lo ha spinto ad avere come punti di riferimento principali Depeche Mode, Jim Morrison e David Bowie.

Nel 1988, il padre dell’artista si è suicidato, segnandolo in modo profondo. Da questo momento in poi, tuttavia, Castoldi ha deciso di impegnarsi nella carriera artistica da professionista.

Nel 1991, ha fondato i Blue Vertigo con Andrea Fumagalli e Marco Pancaldi. A distanza di quattro anni, è uscito il loro primo album Acidi e basi ma il successo per il gruppo è arrivato con il secondo album Metallo non metallo che vince un MTV Music Award come miglior gruppo italiano. Nel 2001, hanno pubblicato Pop Tools con brani inediti e non e L’Assenzio, brano con il quale hanno partecipato a Sanremo, classificandosi all’ultimo posto.

Successivamente, Morgan ha deciso di intraprendere la carriera da solista che si cristallizza nel 2003 con il suo primo album Canzoni dell’appartamento, vincitore del Premio Tenco. Degli anni successivi, sono Da A ad A del 2007, Italian Songbook vol.1 del 2009.

Apparizioni in televisioni e lite con Bugo a Sanremo 2020

Morgan è anche un personaggio televisivo: dal 2008, è stato giudice di X Factor per sei anni, vincendo tre edizioni del talent. Nel 2016 è stato giudice del serale di Amici e direttore artistico dello show nel 2017. Ha preso parte, poi, sempre come giudice di The Voice of Italy con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno.

Nel 2021, ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle insieme alla maestra di danza Alessandra Tripoli.

Nel 2020, invece, ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo in coppia con Bugo, venendo poi squalificato. La partecipazione del duo è stata contrassegnata dalla lite avvenuta in diretta nazionale mentre i due artisti di stavano esibendo. Bugo, infatti, ha improvvisamente lasciato il palco dell’Ariston durante la performance in quanto Castoldi ha cantato un testo modificato inserendo alcune offese rivolte al collega.

Vita privata, moglie, fidanzata e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Morgan è stato legato per sei anni (dal 2000 al 2006) ad Asia Argento con la quale ha avuto la figlia Anna Lou. Poi, ha avuto una relazione con una concorrente di X Factor, Jessica Mazzoli, che è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip. Con Mazzoli, il cantante ha avuto una figlia.

Entrambe le ex dell’artista hanno pubblicamente dichiarato che Castoldi sia molto disinteressato alle figlie e non rispetta il versamento degli alimenti.