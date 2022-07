Morto Antonio Casagrande: età, biografia, carriera, moglie e figlio Maurizio Casagrande

Morto Antonio Casagrande: l’attore partenopeo, padre di Maurizio Casagrande, si è spento all’età di 91 anni nella giornata di mercoledì 27 luglio.

Morto Antonio Casagrande: l’annuncio sui social

Antonio Casagrande è morto all’età di 91 anni: l’attore partenopeo si è spento nella giornata di mercoledì 27 luglio. A comunicare la notizia è stato il figlio, a sua volta attore, Maurizio Casagrande, che ha scritto suoi canali social il seguente messaggio: “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli”.

In seguito alla diffusione della notizia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio che sono stati condivisi sui social. In particolare, l’attrice napoletana Isa Danieli ha salutato per l’ultima volta l’attore, scrivendo: “Ciao Antonio, uomo gentile e buono. Collega straordinario e prezioso. Che ti sia senza più affanni il viaggio”.

Età, biografia, carriera, moglie e figlio Maurizio Casagrande

Nato a Napoli il 12 marzo 1931, Antonio Casagrande era figlio di un attore di prosa e di una corista del Teatro San Carlo. Aveva cominciato a calcare le scene all’età di soli 6 anni, interpretando un bambino in Madama Butterfly. Dopo essere diplomato in Conservatorio, negli ’60 ha cominciato a mettersi alla prova nel settore del canto lirico. Sempre negli anni ’60, Casagrande ha debuttato nella compagnia di Eduardo De Filippo, recitando in Napoli Milionaria, Il Sindaco del Rione Sanità, Filumena Marturano, e altre grandi opere partorite dal genio di De Filippo.

Tra gli anni ’70 e ’80 ha cominciato a recitare anche al cinema e in televisione. Gli è stato affidato un cameo nel film Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo. Negli anni ’90, invece, ha fatto parte del cast del film Amore a prima vista, recitando accanto al figlio Maurizio Casagrande e a Vincenzo Salemme. Nella pellicola, interpretava il padre del protagonista al quale dava il volto Salemme.