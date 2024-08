Mosca invia rinforzi nella regione di Kursk

Mosca sta inviando colonne militari che trasportano nuovi lanciatori di missili, razzi e carri armati nella regione di Kursk per intensificare la reazione alle forze di invasione ucraine. È quanto ha detto il ministero degli Esteri, citato dall’agenzia Tass. Tra le armi inviate vi sono lanciatori di razzi multipli Grad BM-21, pezzi di artiglieria e carri armati e camion Ural e Kamaz.”

Mosca: “L’Ucraina ha perso fino a 945 soldati e 102 veicoli militari dall’inizio dell’offensiva su Kursk”

“L’operazione per sconfiggere le formazioni delle forze armate ucraine continua”, e l’esercito russo continua a respingere il tentativo di incursione delle formazioni ucraine nella regione di Kursk, ha riferito lo stesso ministero della Difesa russo aggiungendo che l’Ucraina ha perso fino a 945 soldati e 102 veicoli militari dall’inizio dell’offensiva su Kursk. Secondo il ministero, citato dalle agenzia russe, l’esercito russo ha impedito i tentativi delle forze ucraine di addentrarsi ulteriormente nel territorio russo nella regione di Kursk nelle ultime 24 ore e le forze missilistiche e l’aviazione hanno colpito le riserve delle forze armate ucraine nella regione di Sumy in Ucraina.

Intercettati 75 droni ucraini nella notte tra giovedì e venerdì

Settantacinque veicoli aerei senza pilota (Uav) e sette droni acquatici, ha reso noto ancora il ministero della Difesa di Mosca, sono stati intercettati nel sud-ovest della Russia nella notte tra e giovedì. Ventisei 26 droni sono stati abbattuti nella provincia di Belgorod, 19 nella provincia di Lipetsk, sette nella provincia di Kursk, cinque nella provincia di Bryansk, quattro nella provincia di Voronezh, uno nella provincia di Oryol e altri sono stati intercettati sul Mar Nero e cinque sulla penisola di Crimea. Inoltre, l’esercito russo ha distrutto sette droni acquatici che avanzavano verso la Crimea.

Smirnov: “La situazione nella regione rimane difficile”

“La situazione nella regione rimane difficile. In collaborazione con i servizi sociali e le organizzazioni non governative è stato organizzato un sistema di assistenza agli sfollati interni” ha affermato il governatore in carica della regione russa di Kursk, Alexey Smirnov, sul suo canale Telegram.

Kiev: “Circa 20.000 persone devono essere evacuate”

Intanto Kievi ha annunciato che migliaia di persone devono essere evacuate dalle aree al di là del confine con la regione russa di Kursk, dove Mosca ha detto di aver combattuto un’incursione ucraina per il quarto giorno. La polizia ucraina ha affermato che “circa 20.000 persone devono essere evacuate” da 28 insediamenti nella regione di Sumy – un forte aumento rispetto alla precedente stima di 6.000 persone.

