Una mozione congiunta di solidarietà al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato? No grazie. È quanto si sono sentiti rispondere ieri i consiglieri di minoranza del centro-sinistra al Consiglio comunale di Pisa. A raccontarlo su Facebook, il consigliere, già candidato sindaco, Paolo Martinelli: “Il giornalista Sigfrido Ranucci è stato colpito nei mesi scorsi da minacce, intimidazioni e un gravissimo attentato. Per questo, già a ottobre, avevamo preparato una mozione di solidarietà, credendo nel valore del giornalismo d’inchiesta e della libertà di stampa come pilastro della democrazia”.

“Per diverse volte, da allora, la destra pisana ha rifiutato di discuterla in Consiglio”, continua Martinelli, “Oggi l’ennesima volta che difronte al solo voto, che avrebbe comportato solo pochi minuti, la maggioranza ha rifiutato l’urgenza dell’argomento votando contro ed impedendolo”.

Ranucci atteso a Pisa tra pochi giorni

Nel suo post Martinelli sottolinea poi come il voto sarebbe arrivato “a pochi giorni dalla visita programmata di Ranucci a Pisa, lunedì prossimo, dove sarà ospite del Circolo della stampa di Pisa per un incontro proprio su libertà di stampa, intimidazioni e querele”.

“Un’approvazione unanime della mozione era un ottimo modo per accoglierlo e per esprimergli la vicinanza di tutta la città e il sostegno per il delicatissimo lavoro che porta avanti”, conclude, “Invece no, tutta la destra, incluso il sindaco Conti, ha votato contro. Dopo il rifiuto del voto, tutte le opposizioni hanno deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta.