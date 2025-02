Musk e Trump contro l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid): "Gestita da lunatici estremisti"

Donald Trump ed Elon Musk continuano a terremotare la comunità internazionale. Il presidente eletto e ancor di più il suo fedelissimo consigliere dopo aver preso di petto la questione dei migranti – blindando le frontiere – e avere annunciato una pioggia di dazi agli alleati degli Usa, si sono lanciati in un durissimo attacco all’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Si tratta dell’importante istituzione i cui finanziamenti sono stati congelati dal nuovo presidente americano.

Trump ha affermato che questa agenzia ufficiale di assistenza allo sviluppo, con un budget di circa 40 miliardi di dollari all’anno, è “gestita da lunatici estremisti” che dovrebbero essere “cacciati fuori” prima di decidere cosa fare delle sue attività.

In precedenza, Elon Musk aveva definito l’Usaid su X una “organizzazione criminale”, accusandola di “svolgere il lavoro sporco della CIA” e di “censurare Internet”. Il presidente repubblicano ha ordinato una sospensione di 90 giorni nei finanziamenti degli Stati Uniti al momento del suo insediamento per riesaminare gli aiuti statunitensi, che sono vitali per milioni di persone tra le più vulnerabili al mondo. Sono state concesse alcune eccezioni, tra cui gli aiuti alimentari d’emergenza.