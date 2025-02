Donald Trump è fuori controllo. Dopo aver inaugurato una guerra commerciale contro Canada e Messico, il tycoon ha spiegato che i dazi sui beni dell’Unione europea importati negli Usa arriveranno “molto presto”. “Hanno davvero approfittato” degli Usa, ha detto. “Non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli. Non prendono quasi nulla e noi prendiamo tutto, da milioni di auto alle enormi quantità di cibo e prodotti agricoli”. Alla domanda della Bbc se ci sia una tempistica per annunciare i dazi Ue, Trump ha risposto: “Non direi che ci sia una tempistica, ma sarà molto presto”. “Gli Stati Uniti sono stati derubati da praticamente ogni paese del mondo. Abbiamo deficit con quasi ogni paese, non con ogni paese, ma quasi, e cambieremo la situazione. È stato ingiusto”.

Quanto al Regno Unito, secondo Trump è “fuori linea” nel suo commercio con gli Stati Uniti, ma la situazione può essere “risolta”. Su eventuali dazi al Regno Unito, il presidente è prima rimasto evasivo, affermando: “Vedremo cosa succede, succederà”. Incalzato ulteriormente, è però tornato sui suoi passi, dicendo “potrebbe succedere”, e aggiungendo che la sua vera preoccupazione è il commercio con l’Unione Europea. “Succederà sicuramente con l’Unione Europea”. “Il Regno Unito è fuori linea. Ma sono sicuro che una (situazione), penso che una, possa essere risolta”, ha concluso.

Trump è fuori controllo: dopo Canada e Messico, annuncia dazi pure sui beni provenienti dall’Unione europea

Parole a cui ha risposto un portavoce della Commissione Ue affermando che l’Unione europea “è pronta a rispondere con fermezza a qualsiasi partner commerciale che imponga dazi in modo ingiusto o arbitrario sui prodotti europei”, esprimendo “rammarico per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi a Canada, Messico e Cina”. “Al momento, non abbiamo informazioni su ulteriori dazi che colpirebbero i prodotti Ue. Il nostro rapporto commerciale con gli Stati Uniti è il più grande al mondo. C’è molto in gioco”, sottolinea Bruxelles spiegando che i dazi “sono dannosi per tutte le parti”.