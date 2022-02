Nancy Brilli oggi: vita privata, malattia, Covid, ex marito, compagno e figlio dell’attrice

Nancy Brilli oggi: chi è l’attrice italiana che ha vinto un David di Donatello come miglior attrice non protagonista e un Nastro d’argento nel 1990.

Nancy Brilli oggi: carriera dell’attrice italiana

L’attrice Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile 1964 e ha 57 anni. La donna è diventata orfana di madre quando aveva appena dieci anni. Da adolescente, ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte Roma 1, insieme a Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri. In questo contesto, è stata presentata al regista, dando inizio alla sua carriera da attrice. Nel 1984, infatti, ha interpretato il personaggio di Miriam Petacci nel film Claretta mentre nel 1985, sempre con la regia di Quitieri, partecipa alla miniserie televisiva Naso di Cane.

La carriera nel mondo dello spettacolo dell’attrice, quindi, comincia negli anni ’80 del secolo scorso. Nel 1990, ha vinto sia il David di Donatello come “miglior attrice non protagonista” che il Nastro d’argento per il film Piccoli equivoci.

Tra i suoi film più famosi, poi, possono essere citati Demoni 2… l’incubo ritorna di Dario Argento del 1986, Compagni di Scuola di Carlo Verdone nel 1988, Il presente prossimo venturo del 1990, Natale in crociera di Neri Parenti nel 2007, Tiro Libero di Alessandro Valori nel 2017 e tanti altri.

L’attrice, inoltre, ha lavorato anche in miniserie e serie tv come Il bello delle donne oppure Caterina e le sue figlie 2 e al teatro.

Vita privata, ex marito, compagno e figlio

Dal 1987 al 1990, Nancy Brilli è stata sposata con l’attore Massimo Ghini, conosciuto sul set di Due Fratelli, miniserie televisiva.

Dal 1991 al 1994, invece, è stata legata al cantautore Ivano Fossati mentre dal 1997 al 2002 ha avuto una relazione con Luca Manfredi, unico figlio dell’attore Nino Manfredi. In questo frangente, nel 2000, è nato il figlio dell’attrice, Francesco.

Successivamente, ha avuto una lunga liaison con il chirurgo estetico Roy De Vita. A questo proposito, Brilli ha raccontato: “Io non pensavo che sarebbe andata così male la fine di questa storia con Roy De Vita: era il mio progetto di famiglia e ci avevo messo tutta me stessa. Ci tenevo che rimanesse il bello che abbiamo costruito insieme”.

Al momento, l’attrice è impegnata con Pupi D’Angieri, l’imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize nonché ex braccio destro di Arafat.

Chi è Nancy Brilli? Malattia e positività al Covid

Negli anni ’90, Nancy Brilli ha scoperto di essere affetta da endometriosi, una patologia che riguarda l’apparato riproduttivo femminile.

In relazione alla malattia di cui soffre, l’attrice ha raccontato: “Il mio addome è stato ricucito dopo ben 8 operazioni dell’apparato riproduttivo conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e delle tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia detta prima e per finire un’operazione al seno. Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile. Ma ho avuto un figlio, il mio miracolo”.

All’inizio di gennaio 2022, poi, la donna è risultata positiva al coronavirus. Come lei stessa ha raccontato, ha contratto l’infezione in modo piuttosto serio, tanto da dover essere portata d’urgenza al pronto soccorso.

Dopo aver scoperto di essere positiva al Covid, l’attrice aveva postato una storia su Instagram nella quale dichiarava: “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta. Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”.