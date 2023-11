Napoli Capitale europea dello Sport 2026. Ma troppi impianti sono chiusi

Impianti sportivi chiusi, strutture abbandonate o devastate in diversi quartieri della città di Napoli. Molte fasce sociali e popolari tagliate fuori dalla possibilità di svolgere attività ludiche e ricreative accessibili per i bambini e i giovani. In questo scenario è giunta la nomina di Napoli a Capitale europea dello sport 2026 che ha provocato gioia e giubilo istituzionali, a iniziare dal sindaco Gaetano Manfredi: “una grande vetrina”.

Invece ci sono diverse proteste in città. Infatti è partita una petizione per chiedere l’apertura dello stadio Collana, un gioiellino collocato sulla collina del Vomero e che fino agli anni Cinquanta ospitava le partite del Napoli. “Chiediamo che il Collana sia immediatamente riaperto e restituito ai cittadini. Non c’è più tempo per le famiglie, per i giovani e per gli anziani. Lo stadio Collana, per il Vomero e per tutta la città, ha rappresentato un luogo fisico e sociale, dove generazioni di giovani hanno svolto attività sportive e ludiche trovando sempre uno spazio di socialità e condivisione. La chiusura dell’impianto è un colpo durissimo, è una sconfitta”. Lo scrive in una petizione on line l’associazione “Con il lavoro”, dopo lo slittamento dell’apertura dello stadio verso la primavera del prossimo anno nonostante i proclami della Regione Campania. E non finisce qui.

Per ripristinare e risollevare dai ruderi il “Mario Argento” di Fuorigrotta servono addirittura cento milioni. E tanti quattrini anche per recuperare la cittadella sportiva di via Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio dove al posto dei campi di basket e di calcio, e degli spogliatoi, ci sono macerie. E l’elenco continua con il PalaStadera nell’area orientale e con la piscina Galante a Scampia dove sono a rischio anche i soldi del Pnrr. In questo scenario il messaggio dell’Amministrazione è chiaro: bisogna attrarre i privati. L’esempio è quello dello stadio Maradona con la società sportiva guidata da Aurelio De Laurentiis. Ma conviene cedere questi impianti a soggetti di natura privata? “Serve una clausola sociale all’atto di una convenzione”, propone Gennaro Esposito, presidente della commissione Sport al Consiglio comunale.

“Napoli capitale dello sport – continua – rappresenta un tassello di questa fase particolare che attraversa la città a livello internazionale e va sfruttato. Poi capiremo se si riesce a lasciare qualcosa per la città, confido nelle capacità dell’assessore Emanuela Ferrante e del sindaco nonostante la legge ci releghi in un ruolo più marginale”. A denunciare criticità e a farsi portavoce dell’associazionismo sportivo di base è l’Unione italiana sport per tutti (Uisp) Campania: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere fisico dell’ attività sportiva in tutte le sue forme – sottolinea il presidente di Uisp Campania Antonio Marciano – Questo il testo con cui il 20 settembre lo sport è entrato in costituzione. La speranza dei nostri 15mila soci è che questa possa essere la via maestra con cui sarà portato avanti il piano di rinnovamento dell’infrastruttura sportiva della capitale europea dello sport 2026 in cui migliaia sono i praticanti di sport che non ambiscono a medaglie o a vincere gli scudetti”.

Anche Marciano ribadisce che bisogna partire dalle troppe strutture ferme e inaccessibili in città: “tantissimi gli impianti sportivi di base inutilizzati, le palestre scolastiche prive di agibilità. Tra tutti la piscina comunale Bulgarelli a Poggioreale o quella di Corso Secondigliano”.