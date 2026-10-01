Nasce Italiana, il nuovo canale Rai: dove trovarlo in tv, quali programmi trasmette e chi sono i volti

L'1 ottobre ha esordito Italiana, il nuovo canale della Rai: dove trovarlo in Tv, cosa trasmetterà e chi sono i suoi volti noti.

Ha esordito oggi, giovedì 1 ottobre, il nuovo canale della Rai. Si chiama Italiana (powered by Rai) e si trova sul canale 57 del digitale terrestre. SI tratta di un canale interamente dedicato alle bellezze dell’Italia tra paesaggi, borghi, cucina, cultura e tradizioni. L’idea è praticamente quella di una vetrina del Made in Italy.

La Rai, in un comunicato ufficiale, descrive Italiana come “una storia nuova che nasce da un successo consolidato: il racconto del territorio di una nazione che esprime la più grande biodiversità culturale al mondo. L’iniziativa si propone come punto di riferimento sul racconto dell’Italia, capace di attivare emozioni identitarie, personali e culturali”. Ma cosa trasmetterà e quali saranno i volti del nuovo canale Rai?

Dove trovare in tv Italiana, il nuovo canale della Rai

Italiana si trova sul canale 57 del digitale terrestre e anche sul canale 806 di Sky. Per guardarlo non serve alcun abbonamento, ma semplicemente è sufficiente avere un apparecchio televisivo e aver pagato il canone Rai. Il canale e le sue trasmissioni sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Cosa trasmette: il palinsesto sul canale 57

Il palinsesto prevede la trasmissione di otto ore di programmi: un ciclo che viene ripetuto tre volte al giorno. Si inizia alle 8 di mattina e dopo otto ore riparte l’interno blocco. La partenza è prevista con contenuti di archivio, mentre dal gennaio del 2027 il canale verrà integrato con “rimontaggi, nuove produzioni e spazi in diretta dalle principali manifestazioni nazionali afferenti alle tematiche del canale”.

Per raccontare il territorio italiano, intanto, si fa riferimento a “tutte le library del Day Time, di Rai Cultura, di Rai Doc, di Rai Contenuti Digitali, di Rai Teche, fino ad alcune rubriche della TgR”. Si tratta di programmi che raccontano il nostro Paese, tra enogastronomia, cultura e tradizioni. Tra le repliche ci sono anche quelle di programmi come Linea Verde e Linea Blu, ma non solo.

I volti di Italiana, il nuovo canale Rai

Per il momento i volti del canale saranno quelli delle trasmissioni già andate in onda in passato. Sicuramente c’è Federico Quaranta, con il suo programma Provinciale, nel quale esplora il Paese con il suo cane. E c’è anche con Linea Verde, insieme a Daria Luppino. C’è poi Giuseppe Calabrese, il ristoratore lucano protagonista di trasmissioni come Camper. E, ancora, spazio a Emilio Casalini, conduttore di Generazione Bellezza.