In un contesto di estrema e generalizzata difficoltà per l’editoria italiana, la Ready To Srl, editrice del quotidiano La Notizia Giornale, non ha lesinato sforzi per salvare e rilanciare la testata fin da quando, dal 1° giugno di quest’anno, ha rilevato la testata dalla precedente società editrice.

La Ready To Srl ha, inoltre, avuto un preliminare confronto con le parti sindacali con l’obiettivo di vagliare, tenendo costantemente aperto il confronto con i dipendenti, possibili soluzioni.

Nel perseguire il mantenimento del dialogo con i propri dipendenti, l’azienda ha convocato, di propria iniziativa, subito dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali di giovedì 24 settembre, una riunione per relazionare i giornalisti sugli sviluppi delle trattative e dare loro modo di esprimere pareri ed eventuali rilievi.

È, quindi, con sconcerto che l’azienda ha appreso la decisione della redazione di proclamare, senza alcun preavviso, due giornate di sciopero.

Ciononostante, l’editore non rinuncerà ad agire, come finora sempre avvenuto, nella più totale trasparenza rinnovando la propria disponibilità, in ogni momento, al confronto con i propri dipendenti.

Ready To Srl – Editrice de La Notizia Giornale