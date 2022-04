Naspi aprile 2022, quando viene pagata? Data e importo

Naspi aprile 2022: ci sono della novità che possono essere diverse e non comuni a tutti. Per avere dettagli e notizie certe, basta recarsi sul sito di pertinenza e seguire le istruzioni che vengono riportate di seguito.

Naspi aprile 2022, quando viene pagata?

Novità per le pensione e per il pagamento della disoccupazione Nspi. Aprile è l’ultimo mese in cui le pensioni saranno pagate in anticipo. Con la fine dello stato d’emergenza si torna alla normalità e gli uffici postali pagheranno ogni 1° del mese.

Poste Italiane ha comunicato infatti che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni con la fine dello stato d’emergenza fissato al 31 marzo. Per i pensionati è previsto il ritiro in uno dei 12.800 uffici postali su tutto il territorio nazionale da venerdì 1 a mercoledì 6 aprile, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio postale.

Mentre il Pagamento della Disoccupazione Naspi ad Aprile 2022 dovrebbe giungere a partire dal giorno 8 Aprile 2022. In realtà, l pagamento della Naspi da parte dell’Inps è atteso intorno metà mese, tuttavia non è in programma una data unica per tutti, visto che il giorno in cui viene accreditata dipende anche dalla data in cui è stata presentata la domanda all’Istituto (per saperlo con certezza basta consultare il proprio fascicolo previdenziale Inps).

Data e importo

Per vedere i pagamenti della Naspi di Aprile 2022, entra su www.inps.it. Clicca su “Cerchi servizi, prestazioni, informazioni” e scrivi Fascicolo previdenziale del cittadino, nella seguente schermata, clicca sul servizio fascicolo previdenziale del cittadino e inserisci le tue credenziali:

SPID

Carta Identità Elettronica (CIE)

CNS

Nel Cassetto Previdenziale Cittadino clicca sul menu’ a sinistra: Prestazioni – Pagamenti e nel riepilogo dei pagamenti eseguiti, Prestazione.

Per visualizzare il dettaglio dell’importo della Naspi, clicca sul sito www.inps.it e nella barra cerchi servizi scrivi ed accedi al servizio online Inps: Domande per prestazioni a sostegno del reddito. Inserisci il codice fiscale ed il codice Pin Inps e clicca su Naspi ed indennità di Naspi. Clicca su Consultazione domande. L’importo lordo mensile è pari al 75% della retribuzione media mensile. Dal sesto mese (novità del 2022) tale importo subisce una decurtazione del 3% ogni mese.