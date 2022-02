Nathalie Guetta oggi: altezza, figli, problemi, fratello e genitori dell’attrice diventata famosa con Don Matteo

Nathalie Guetta oggi: l’attrice ha origini francese e ha girato letteralmente il mondo prima di ritrovarsi in Italia e avere successo in particolare nella fiction Don Matteo.

Nathalie Guetta oggi: altezza

Nathalie Evalyne Guetta è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. È alta 155 cm. È nata in Francia ma è naturalizzata italiana. Infatti, all’età di 16 anni ha deciso di lasciare la Francia per apprendere l’arte circense e ha viaggiato l’Europa: Belgio, Lussemburgo, Olanda. A 22 anni è approdata a Napoli, dove è nato suo nonno. Dopo alcune compare, è diventata famosa sul piccolo schermo nella fiction Don Matteo.

L’attrice ha sposato il cubano Yudiel Sanchez nel 2007. Il matrimonio è terminato nel 2020. Oggi, è ancora impegnata sui set della fiction Don Matteo e nel programma di Stasera Tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. La sua casa attualmente si trova a Parigi.

Nathalie Guetta: figli

Stesso l’attrice ha dichiarato di non avere figli, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio. Forse anche per questo, quando si è ritrovata da sola sentimentalmente ha sofferto parecchio.

I problemi di salute

Nathalie avrebbe sofferto di depressione. Nel 2018, intervistata da Caterina Balivo, aveva raccontato: “Oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla, non mi è rimasto niente”.

Fratello e genitori dell’attrice di don Matteo

Nathalie è figlia di Pierre Guetta, sociologo, e Francine Bourla, gallerista. È sorella di David Guetta, per parte di padre, e del giornalista Bernard Guetta.

David Guetta è stato un dj e produttore discografico francese, nato nel 1967 e diventato nel tempo una vera e propria istituzione nel mondo della musica dance.