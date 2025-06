Nato, Trump mette nel mirino la Spagna: vietato opporsi alla deriva bellicista

Trump non accetta alcun dissenso, neanche sul vertice Nato e il 5% del Pil in spese militari. Così mette nel mirino la Spagna.

Dopo la rabbia per il mancato rispetto della tregua tra Israele e Iran, Donald Trump cambia obiettivo. Si proietta al vertice Nato e lo fa mettendo nel mirino la Spagna, tra i pochissimi Paesi dell’Alleanza contrari al raggiungimento del 5% del Pil in spese militari.

Per Trump “c’è un problema con la Spagna: non è d’accordo, il che è molto ingiusto nei confronti degli altri” alleati che fanno parte della Nato. Come al solito, non ci si può contrapporre alla posizione del presidente degli Stati Uniti, che non accetta alcun dissenso.

Vertice Nato, Trump mette nel mirino la Spagna

Trump mette quindi nel mirino la Spagna, anche per fare pressione e assicurarsi l’approvazione del 5% in spese militari. Un obiettivo che sembrava scontato, ma che secondo alcuni non lo è. Per esempio è il premier svedese, Ulf Kristersson, a sostenere che non ci sia nulla di scontato: “L’accordo sul 5% non è ancora concluso, non consideratelo un dato di fatto finché non avremo preso una decisione”.

Intanto Trump usa anche altri strumenti per mettere pressione agli alleati europei. Lo fa, per esempio, pubblicando quello che secondo il presidente Usa sarebbe un messaggio privato che gli ha inviato il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Il quale si sarebbe complimentato per il “grande successo” del vertice de L’Aja, aggiungendo: “L’Europa pagherà il suo contributo in modo consistente, come è giusto che sia, e sarà una tua vittoria”.

Sempre Trump potrebbe essere il protagonista di un altro scontro nel vertice Nato, quello sul tema della guerra in Ucraina. Il presidente Usa potrebbe infatti ostacolare una dichiarazione in cui si parla di aggressione russa. “Dovrò dargli un’occhiata”, ha risposto Trump sull’Air Force One a chi gli chiedeva se sarebbe stato d’accordo nell’inserire un riferimento del genere.