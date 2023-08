Navalny condannato ad altri 19 anni di carcere

Il leader dell’opposizione russo, Alexei Navalny, è stato condannato a ulteriori 19 anni di carcere con l’accusa di estremismo. A marzo era stato condannato a 9 anni di carcere contestandogli la frode fiscale su larga scala.

Nuova condanna per l’oppositore di Putin. Inflitti ad Alexei Navalny altri 19 anni di carcere con l’accusa di estremismo politico

“Alexey Navalny – ha reso noto il suo portavoce – è stato condannato a 19 anni in una colonia penale di massima sicurezza”. Un giornalista dell’AFP che ha assistito alla sessione del tribunale in un centro stampa della sua prigione ha detto che Navalny ha sorriso mentre il giudice leggeva il verdetto e abbracciava un altro imputato prima che la trasmissione venisse interrotta.

Per Navalny, che si trova già detenuto in un carcere di massima sicurezza, è la terza pena detentiva che gli viene inflitta dalla giustizia russa. Il 47enne sta già scontando oltre 11 anni di carcere per frode e altri presunti crimini. Quest’ultimo processo riguardava il suo Fondo anticorruzione (FBK), attraverso il quale Navalny aveva svolto indagini sulla corruzione del sistema di Vladimir Putin. Definito dalla magistratura russa come “organizzazione estremista”, questo ente è stato liquidato nel 2021.

La Fondazione anticorruzione di Alexei Navalny ha diramato una stringata dichiarazione: “Prima di tutto, questa terribile sentenza è un tentativo di intimidire tutti i sostenitori di Alexei. Pertanto, qualunque cosa accada, continueremo a lottare per la sua libertà, per la Russia senza il regime di (Vladimir) Putin e contro la guerra. Tutti coloro che hanno dato un contributo a questa assurda accusa dovranno sicuramente affrontare la giustizia”. La Fondazione dell’oppositore ha denunciato è stato detenuto in “condizioni di tortura” per 928 giorni.

L’Ue considera “inaccettabile” e “arbitraria” la condanna dell’oppositore di Putin. L’Onu ne chiede l’immediata liberazione

L’Ue considera “inaccettabile” la condanna “arbitraria” di Navalny, ha commentato il Consiglio europeo, Charles Michel, mentre le Nazioni Unite hanno chiesto l'”immediata liberazione” dell’oppositore russo diPutin, condannato a 19 anni di prigione.

Questa sentenza, denuncia l’Alto commissario ai diritti umani Volker Turk, “suscita inquietanti preoccupazioni sulla strumentalizzazione del sistema giudiziario in Russia”. “Secondo la legge internazionale sui diritti umani – continua il rappresentante Onu – gli Stati hanno l’obbligo di rispettare, proteggere e garantire un giusto processo a tutti gli individui privati della loro libertà”.

“Io – continua Turk – chiedo alle autorità russe di adottare misure per rispettare questi obblighi, l’immediata liberazione e la fine alle violazioni dei diritti umani di Navalny”.

Leggi anche: Ucraina, non ci sono bombe sul tetto della centrale di Zaporizhzhia. L’Aiea ha ispezionato l’impianto nucleare controllato dai russi e ha smentito quanto affermato da Zelensky