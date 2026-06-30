Nel 2025 record di nuovi milionari: boom anche in Italia

Il mondo è sempre più in mano ai miliardari. E l’Italia non fa eccezione. Nel 2025 il patrimonio delle famiglie ha registrato un netto aumento, ma il vero record è quello dei “nuovi Paperoni”: a livello mondiale i milionari sono aumentati dell’1,5%, ovvero quasi un milione di persone che ha raggiunto un patrimonio al di sopra del milione di dollari, al ritmo di oltre 2.600 al giorno. La 17esima edizione del Global Wealth Report di Ubs mostra che gli Usa hanno quasi la metà dei nuovi milionari del 2025: oltre 440mila persone.

A seguire troviamo i nuovi milionari di Cina, Giappone, Germania, Regno Unito e Francia. Il trend non cambia e la metà della ricchezza personale globale è rimasta concentrata negli Stati e nella Cina continentale. In Italia viene seguita la tendenza globale: nel 2025 il numero di milionari è aumentato del 2,4% (+28.600 persone). Nella classifica della ricchezza media per adulto, guidata da Svizzera e Usa, l’Italia si colloca al 23esimo posto a quota 279mila euro.

In Italia aumentano i milionari, ma la ricchezza media è stagnante

Dal 2020, comunque, in Italia si registra una sostanziale stagnazione della ricchezza media per adulto al netto dell’inflazione, nonostante una leggera crescita della ricchezza mediana per adulto del 3,3%. Poco più della metà della ricchezza personale lorda, in Italia, è costituita da attività finanziarie, mentre il debito è inferiore al 9%, su un livello relativamente basso. Nel nostro Paese, poco meno della metà degli adulti ha un patrimonio netto compreso tra 100mila e un milione di dollari. Il 2,5% detiene invece un patrimonio netto superiore al milione di dollari. Queste persone possiedono però circa il 30% del patrimonio personale di tutta l’Italia, ovvero circa la metà dell’importo totale di coloro i quali si trovano nella fascia di reddito subito inferiore.

Uno sguardo globale: i trend degli ultimi anni

Nel rapporto si segnala anche che dal 2020 è la Corea del Sud a guidare la crescita della ricchezza media reale per adulto, con guadagni superiori al 50%. Sottolineati anche gli aumenti superiori al 25% in Croazia, Norvegia, Lettonia, Taiwan e Bulgaria. In generale, si registra una crescente divergenza tra la ricchezza media e quella mediana, sottolineando la disparità dei guadagni tra le famiglie. Sulla ricchezza mediana, in testa c’è il Lussemburgo a quota 394mila dollari, seguito da Belgio e Australia. L’Italia è undicesima in questa speciale graduatoria. Nel 2025 la ricchezza globale è aumentata al ritmo più rapido registrato dal 2017, con il terzo anno consecutivo di crescita. La ricchezza personale globale è aumentata del 10,8% contro il +4,6% del 2024 e il +4,2% del 2023. La crescita della ricchezza è stata maggiore in Europa, Medio Oriente e Africa.