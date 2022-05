Nello Buongiorno a Domenica In: chi è il cantante di The Voice Senior?

Chi è Nello Buongiorno? Il cantante è noto soprattutto per la sua recente partecipazione al talent show di Rai 2 The Voice Senior. Precedentemente, tuttavia, era già apparso in numerose occasioni sul piccolo schermo italiano. L’artista, infatti, vanta una lunga carriera non solo nel mondo della musica ma anche nel settore del cinema.

Nello Buongiorno a Domenica In: chi è il cantante ospite di Mara Venier?

Nello Buongiorno è nato il 1° maggio 1946 a Torre Annunziata e ha 76 anni. La sua carriera musicale è cominciata nel 1962, anno in cui ha cominciato a esibirsi come cantante di pianobar. Nel corso degli anni, ha partecipato a diversi eventi, esibendosi non solo in Italia ma in tutta Europa.

Il momento più importante della sua carriera è stato quello in cui ha incontrato Walter Chiari e il regista Vittorio Caprioli. Entrambi decisero di affidare a Buongiorno la sigla del programma Io te, tu io, in onda su Rai 2. Successivamente, il cantante ha preso parte al musical Evangelio, trasmesso durante il programma Incontro con Gesù.

L’artista, infine, dopo un lungo periodo di assenza dal mondo dello spettacolo, è tornato alla ribalta della scena musicale italiana con la trasmissione The Voice Senior.

Nella puntata di domenica 1° maggio 2022, Buongiorno è ospite di Mara Venir a Domenica In: in questo contesto, è stato celebrato il suo 76esimo compleanno.

Carriera musica e cinematografica del cantante di The Voice Senior

Nello Buongiorno non è stato un personaggio noto soltanto in relazione al mondo musicale ma ha ricoperto ruoli importanti anche al cinema, cimentandosi con la carriera di attore. Nel 1982, ha recitato al fianco di Treat Williams nel film di Vittorio Caprioli La Stangata Napoletana – La Trastola.

Sul piccolo schermo, si è esibito in numerose trasmissioni come, ad esempio, In famiglia, Uno Mattina, I fatti vostri.

Nella stagione televisiva 1996-1997, è stato scelto per il ruolo di cantante solista con lo show Domenica In, collaborando con l’orchestra del format diretta da Gianni Mazza. A Domenica In, poi, ha gatto ritorno anche nelle stagioni televisiva 2002-2003 e 2004-2005.