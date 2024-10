Netanyahu ha pronta una legge per limitare l'attività dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gaza (Unrwa) e scatena le preoccupazioni degli alleati

I ministri degli esteri di alcuni alleati chiave di Israele (Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui esprimono “grave preoccupazione” per la proposta di legge della Knesset volta a vietare all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) di operare in Israele o di collaborare con funzionari israeliani.

“L’Unrwa fornisce aiuti umanitari essenziali e salvavita e servizi di base ai rifugiati palestinesi a Gaza, Gerusalemme Est, Cisgiordania e in tutta la regione”, affermano i ministri. “Senza il suo lavoro, la fornitura di tale assistenza e servizi, tra cui istruzione, assistenza sanitaria e distribuzione di carburante a Gaza e in Cisgiordania, sarebbe gravemente ostacolata se non impossibile, con conseguenze devastanti su una situazione umanitaria già critica e in rapido deterioramento, in particolare nella parte settentrionale di Gaza”.

I capi della diplomazia dei paesi firmatari “sollecitano il governo israeliano a rispettare i suoi obblighi internazionali, a mantenere intatti i privilegi e le immunità dell’Unrwa e a rispettare la sua responsabilità di facilitare un’assistenza umanitaria completa, rapida, sicura e senza ostacoli in tutte le sue forme, nonché la fornitura di servizi di base di cui c’è un disperato bisogno alla popolazione civile”.

Israele sostiene che oltre il 10 percento del personale dell’Unrwa a Gaza ha legami con il terrorismo e che le strutture educative sotto gli auspici dell’organizzazione incitano costantemente all’odio verso Israele e glorificano il terrorismo. A febbraio, l’Idf ha rivelato l’esistenza di un centro dati sotterraneo di Hamas direttamente sotto la sede centrale dell’Unrwa nella Striscia di Gaza. L’Idf ha anche ripetutamente preso di mira i centri di comando di Hamas e gli uomini armati che, secondo le autorità dello Stato ebraico, si nasconderebbero nelle scuole dell’agenzia Onu.

I ministri degli esteri affermano inoltre che l’Unrwa “ha preso misure per affrontare le accuse riguardanti il sostegno di singoli dipendenti alle organizzazioni terroristiche e ha dimostrato la sua volontà di perseguire e attuare la riforma dei processi interni”. I ministri degli Esteri invitano l’Unrwa a dimostrare il suo impegno verso la neutralità e a rispettare il suo mandato, e affermano che monitoreranno il suo operato.