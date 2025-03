Come promesso nei giorni scorsi, l’esercito israeliano (Idf) sta aumentando l’intensità e il numero degli attacchi sulla Striscia di Gaza. Un’accelerazione che dovrebbe servire, almeno secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, a piegare definitivamente Hamas.

Una pioggia di bombe costante che questa notte ha portato alla morte di almeno 16 persone, due delle quali sono morte in un attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza, mentre le altre si sono verificate in un attacco delle Idf a Khan Younis, nel sud di Gaza. Tra le vittime accertate ci sarebbero anche nomi di spicco dell’organizzazione palestinese tra cui Salah al-Bardawil e Ismail Barhoum, entrambi membri dell’ufficio politico di Hamas, e Manar Abu Khater, direttore dell’Istruzione presso la direzione orientale dell’istruzione di Khan Younis per il governo di Hamas nella Striscia.

A dare notizia di queste “uccisioni mirate” è stato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che si è complimentato soprattutto per l’operazione in cui ha perso la vita Barhoum, ossia nel brutale bombardamento dell’ospedale di Khan Younis – considerato “il nuovo primo ministro” di Hamas che ha preso il posto di Al Dalis, anch’esso ucciso qualche giorno fa.

Netanyahu vuole svuotare la Striscia con le bombe e con l’apertura di un ufficio per l’emigrazione volontaria da Gaza

Lo stesso ministro ha annunciato la creazione di un “ufficio per l’emigrazione volontaria per i residenti di Gaza interessati a trasferirsi in Paesi terzi” che opererà in coordinamento con le organizzazioni internazionali e altri organi di governo.

L’ufficio sarà vincolato al diritto israeliano e internazionale, ha aggiunto il ministro, citato da Haaretz. A febbraio il presidente americano Donald Trump ha presentato un piano Usa per il dopoguerra nella Striscia, che prevede lo sfollamento forzato dei suoi abitanti nei Paesi della regione, in primis Egitto e Giordania, e la ricostruzione dell’enclave in chiave “Riviera del Medio Oriente”.

I Paesi arabi hanno respinto con forza il progetto di pace americano, presentandone uno alternativo, mentre lo Stato ebraico lo ha accolto entusiasticamente.