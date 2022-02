Nicola Porro, vita privata: moglie, figli e carriera

Chi è Nicola Porro: il conduttore e giornalista si è specializzato prima come studente e poi professionalmente nel campo economico e finanziario. Le sue esperienze sono state principalmente in programmi Mediaset.

Nicola Porro, vita privata

Nicola Porro è nato nel 1969 a Roma. Si è laureato in Economia e Commercio ed è un giornalista professionista. Con una borsa di studio ha studiato anche all’estero all’Università di Harvard, per il corso di Business Case Discussion, e alla Bocconi per una specializzazione finanziaria.

Nicola Porro: moglie e figli

Il conduttore è sposato con Allegra Galimberti. I due vivono a Milano e hanno avuto due figli: il maschio Ferdinando e la femmina Violetta. Il conduttore tiene la sua vita personale e provata lontana dai riflettori. Si sa che la moglie lavora nel mondo della moda.

La carriera del conduttore

La sua carriera da giornalista è iniziata con collaborazioni con testate giornalistiche come Il Foglio e Corriere Economia, occupandosi specialmente di tematiche legate all’economia. Con il Corriere Economia teneva una rubrica chiamata “Visi Pallidi”. Inoltre, si sottolinea che nel 1994 divenne portavoce di Antonio Martino, il Ministro degli esteri italiano.

Porro ha collaborato per la realizzazioni di programmi Mediaset Re Mida e Quadrante Economico e nel 2011 debutta alla conduzione della trasmissione In Onda.

Nel 2016 approda a Mediaset e alla conduzione di Matrix poi ha fatto esperienza anche nella trasmissione radiofonica 105 Matrix.

Dal 2018 conduce il talk show di approfondimento politico ed economico Quarta Repubblica ed è nella giuria del Premio Strega dal 2010.