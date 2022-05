Nicoletta Ercole: età, carriera, Oscar, Monica Vitti, vita privata, marito e figlio della costumista

Chi è Nicoletta Ercole, la costumista di fama internazionale che è stata amica dell’attrice romana Monica Vitti?

Nicoletta Ercole: età, carriera, Oscar e premi

Nicoletta Ercole è nata il 27 febbraio 1953 a Roma ed è una nota costumista italiana che ha avviato la sua carriera nel corso degli anni ’70 del secolo scorso. La sua attività da costumista è cominciata in Italia e ha collaborato per anni con il regista Marco Ferrari. Successivamente, ha lavorato a lungo con Milena Canonero, vincitrice di quattro premi Oscar per i migliori costumi, e per il mondo del cinema americano.

Nel corso della sua carriera, ha avuto modo di conoscere Monica Vitti, l’attrice romana deceduta all’età di 90 anni nel mese di febbraio 2022, dopo aver sofferto di una malattia degenerativa.

Negli anni, Ercole ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2007, ad esempio, è stata candidata ai David di Donatello come miglior costumista per La Sconosciuta. I premi vinti dalla donna possono essere riassunti nel seguente modo:

1992: candidata a miglior costumista per La casa del Sorriso;

1998: candidata a miglior costumista per A spasso nel tempo – L’avventura continua;

2006: candidata a miglior costumista per Il ritorno del Monnezza;

2007: candidata a miglior costumista per la Sconosciuta;

2008: candidata a miglior costumista per Nero bifamiliare e 2061 Un anno eccezionale;

2014: candidata a miglior costumista per Incompresa.

Amicizia con Monica Vitti, vita privata, marito e figlio della costumista

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicoletta Ercole è sposata e ha un figlio. Non sono noti, tuttavia, altri dettagli rispetto alla sua famiglia.

In relazione alla sua amicizia con l’attrice Monica Vitti, invece, la costumista ha raccontato durante un’intervista rilasciata all’Ansa: “Ha fatto parte di vent’anni della mia vita. È grazie a lei che ho fatto il mio primo film da costumista, è lei che mi ha insegnato tutto. Con lei ho condiviso tutta la mia vita, da mio figlio e anche la vita privata. Giocando a carte, cantando, passando serate meravigliose. Monica è la donna più generosa, ha dato al mondo tutto. La simpatia, l’allegria ma soprattutto la grandissima professionalità e il rispetto per la gente che lavora e per gli amici”.