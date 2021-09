Volevano compiere azioni violente. No Vax indagati in diverse città. L’antiterrorismo li ha identificati su Telegram

Sono in corso da questa mattina una serie di perquisizioni a Milano, Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia nei confronti di appartenenti ai movimenti No Vax e No Green Pass che nei giorni scorsi, in particolare su Telegram (leggi l’articolo), avevano ipotizzato di compiere azioni violente nel corso delle manifestazioni contro i provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo.

Le indagini, coordinate dalla Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, sono state condotte dalla Digos e dalla Polizia Postale. Gli appartenenti ai movimenti No Vax e No Green Pass avevano minacciato su Telegram violenze, anche con armi, durante un imminente raduno a Roma. Gli indagati che si definivano “i guerrieri” avevano tra l’altro intenzione di costruire rudimentali ordigni “fai da te” e di approvvigionarsi di coltelli. Oltre alle abitazioni degli indagati, 5 uomini e tre donne, i controlli hanno riguardato pc, cellulari, tablet e account social.

Nei giorni scorsi anche la Procura di Torino (leggi l’articolo) aveva emesso un decreto di sequestro del gruppo No Vax aperto su Telegram e intitolato “Basta dittatura”, la chat da cui erano minacce e perfino lo stalking nei confronti di virologi, politici e perfino giornalisti. Tra le varie iniziative che hanno fatto scalpore spiccano la pubblicazione dei numeri di telefono di Palazzo Chigi (leggi articolo), degli uffici per la Comunicazione e del programma di governo.

Un’agorà virtuale in cui sono iscritte 40mila persone, diventata il centro di riferimento dei No Vax e dei No Green Pass che qui promuovono iniziative di protesta. Al momento da Telegram, azienda con sede a Dubai, non è giunta alcuna risposta. Per questo la Procura torinese sta valutando l’avvio di una rogatoria internazionale. Intanto i gestori della chat scrivono: “Questo canale è stato creato perché in giro c’erano solo canali fuffa con complottismi patetici che mischiano il buono con il cattivo. Così si danneggia tutto il movimento anti truffa Covid e anti-dittatura. Se ci fossero state alternative valide, questo canale non sarebbe neanche stato creato. E staremo a goderci il mare invece di doverlo controllare”.