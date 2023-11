“Noi E…” su Rai 1 il programma per l’Unicef: conduttori, cantati ed ospiti della serata evento

“Noi E…” è la serata evento inonda sulla Rai con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Unicef. Tanti i vip e cantanti attesi che andranno ad arricchire la serata insieme alle tante storie di solidarietà che saranno raccontate.

“Noi E…” su Rai 1 il programma per l’Unicef: conduttori

“NOI E…” è la serata spettacolo evento per l’Unicef in onda su Rai 1 in prima serata mercoledì 22 novembre 2023. Alla conduzione del programma ci sono Mara Venier e Loretta Goggi. ” La Rai tende una mano a Unicef per sostenere la sua raccolta fondi, per far conoscere le sue attività in favore dell’infanzia al grande pubblico”. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Sono previsti ospiti Vip, performer, incursioni ed esibizioni cantate, per una serata all’insegna della musica e dell’allegria.

I cantati ed ospiti della serata evento

Tra gli ospiti vip sono attesi gli attori Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Raoul Bova e Nino Frassica, accompagnato dalla chitarra da Tony Canto. La musica sarà la grande protagonista con le esibizioni di Francesco Gabbani, Paola e Chiara e Michele Bravi. Parteciperanno anche personaggi di spicco dello spettacolo e delle istituzioni come Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi. Ci sarà anche la Guardia Costiera Italiana con il suo portavoce Sandro Cosimo Nicastro e il soccorritore marittimo Antonino Baglio. Per Unicef Italia interverranno il Direttore Generale Paolo Rozera, il portavoce Andrea Iacomini e la Presidente Carmela Pace.

Leggi anche: Morgan, perché è stato licenziato e chi ci sarà al suo posto?