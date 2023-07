Non solo l’Ucraina. Dal Congo alla Palestina è strage di bambini

I numeri dei minori vittime delle guerre è il più alto di sempre. “È un momento difficile nella storia dell’agenda sui bambini e i conflitti armati. Il rapporto di quest’anno del Segretario Generale (Report of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict to the Human Rights Council) comprende sia il più alto numero di gravi violazioni mai verificate dalle Nazioni Unite, oltre 27mila, sia il più alto numero di situazioni di preoccupazione”.

Allarme Unicef sugli orrori delle guerre. “Gravi violazioni dei diritti dei minori”

Sono le osservazioni del Vicedirettore generale dell’Unicef Omar Abdi al dibattito aperto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su ‘Come prevenire e rispondere alle gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati’. “L’Unicef è seriamente preoccupato per la condizione dei bambini nelle situazioni aggiunte di recente al rapporto, tra cui Haiti e Niger quest’anno, ed Etiopia, Mozambico e Ucraina nel 2022. Tuttavia, dobbiamo ricordare che il maggior numero di gravi violazioni contro i bambini è stato registrato in conflitti di lunga durata, tra cui quelli nella Repubblica Democratica del Congo, in Israele e nello Stato di Palestina e in Somalia”, si legge ancora nella lettera.

“Queste tre situazioni – commenta Omar Abdi – sono apparse costantemente nel rapporto del Segretario generale da quando il meccanismo di monitoraggio e segnalazione è stato istituito nel 2005, il che significa che i bambini in questi contesti hanno affrontato gravi violazioni senza sosta per anni e, in alcuni casi, come i bambini nello Stato di Palestina, per decenni. A causa delle recenti escalation, ci aspettiamo che le violazioni verificate in almeno alcune di queste situazioni aumentino nei prossimi mesi”.

“Sebbene lo scoppio di un nuovo conflitto in Sudan sia avvenuto al di fuori del periodo di riferimento del rapporto di quest’anno, l’Unicef è anche molto preoccupato per l’impatto del conflitto in corso sui 21 milioni di bambini del Paese. Più di un milione di bambini sono stati sfollati a causa dei combattimenti e le Nazioni Unite hanno ricevuto rapporti attendibili, in corso di verifica, secondo cui centinaia di bambini sono stati uccisi e feriti- aggiunge – L’agenda bambini e conflitti armati è efficace, ci sono innumerevoli storie dell’impatto positivo che l’agenda ha avuto sui bambini colpiti dai conflitti a livello globale. Dal 2000, almeno 180mila bambini sono stati liberati dai ranghi delle forze e dei gruppi armati. Dal 2005 sono stati firmati 39 piani d’azione in 18 diverse situazioni di conflitto. Questi Piani d’azione sono riusciti a prevenire e a porre fine a gravi violazioni contro un numero incalcolabile di bambini grazie alle misure proattive adottate dalle parti in conflitto”.

Tra le vittime dei conflitti, oltre ai bambini, ci sono anche tante donne. A preoccupare l’Onu i crescenti casi di violenze sessuali

“Nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, l’attuazione del piano d’azione del 2012 ha portato a una significativa riduzione del numero di bambini reclutati e utilizzati dalle Fardc, tra cui il monitoraggio e la separazione di oltre 1.100 bambini, che ha portato alla cancellazione delle Fardc dall’elenco per tale violazione – prosegui il commento – Uno dei maggiori punti di forza dell’agenda sui bambini e i conflitti armati è il meccanismo di monitoraggio e segnalazione delle gravi violazioni da parte delle Nazioni Unite, che funge da base di prova per questo rapporto.

Questi dati consentono all’Onu e ai suoi partner di indirizzare meglio i nostri sforzi per prevenire le gravi violazioni e sostenere i bambini che hanno subito gravi violazioni. Ad esempio, aiutano l’Unicef a indirizzare le azioni di prevenzione e le risposte a episodi tragici come quello che il mese scorso ha ucciso 27 bambini e ne ha feriti altri 53 nel sud della Somalia, dopo l’esplosione di un ordigno in un campo da gioco. Mentre l’Unicef ha raggiunto più di 9 milioni di bambini a livello globale con la formazione sui rischi legati agli ordigni esplosivi nel 2022, i pericoli della contaminazione diffusa delle armi ci impongono di fare di più”.

Sempre a proposito di guerre ieri l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Unocha, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) e Organizzazione Mondiale della sanità (Oms) hanno espresso sconcerto e condanna per i crescenti casi di violenza di genere in Sudan, tra cui violenze sessuali legate al conflitto contro donne e ragazze sfollate e rifugiate, da quando sono scoppiati i combattimenti nel Paese più di 11 settimane fa.

I responsabili delle agenzie delle Nazioni Unite chiedono la fine immediata della violenza di genere

In un comunicato congiunto, i responsabili delle agenzie chiedono: la fine immediata della violenza di genere, compresa la violenza sessuale come tattica di guerra per terrorizzare le persone; indagini rapide, approfondite, imparziali e indipendenti su tutte le presunte gravi violazioni e abusi dei diritti umani e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario; e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Sottolineano che tutte le parti devono rispettare i loro obblighi in materia di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani di proteggere i civili, comprese le donne e le ragazze, anche consentendo un passaggio sicuro ai sopravvissuti per accedere all’assistenza sanitaria e agli operatori sanitari per raggiungere le strutture sanitarie.

Anche prima dello scoppio dei combattimenti il 15 aprile, più di 3 milioni di donne e ragazze in Sudan erano a rischio di violenza di genere, compresa la violenza nelle relazioni di coppia, secondo le stime delle Nazioni Unite. Questo numero è salito a circa 4,2 milioni di persone. Dall’inizio del conflitto, l’Ufficio per i diritti Umani delle Nazioni Unite in Sudan ha ricevuto notizie attendibili di 21 episodi di violenza sessuale legata al conflitto contro almeno 57 donne e ragazze. Le vittime comprendono almeno 10 ragazze.

In un caso, circa 20 donne sarebbero state stuprate nello stesso attacco. L’Unità per combattere le violenza contro le donne sotto il ministero dello Sviluppo sociale del Sudan continua a ricevere notizie di violenza sessuale legata al conflitto. Sono stati documentati almeno 42 presunti casi nella capitale Khartoum e 46 nella regione del Darfur.

Gli operatori sanitari, gli assistenti sociali, i consulenti e le reti di protezione comunitaria all’interno del Sudan hanno segnalato un netto aumento delle denunce di violenza di genere a causa del perdurare delle ostilità in tutto il Paese. Le donne, comprese le rifugiate che vivevano in Sudan prima del conflitto, hanno denunciato episodi di violenza di genere durante la fuga da Khartoum verso altre aree.

Le donne in fuga attraverso i confini del Sudan hanno raccontato all’Unhcr e ai team delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Paesi limitrofi le orribili violenze che hanno dovuto affrontare. Il rischio di violenza sessuale è particolarmente alto quando donne e ragazze si spostano alla ricerca di luoghi più sicuri. È urgente aumentare l’assistenza nei siti di accoglienza per gli sfollati interni nelle zone di conflitto del Sudan e nei Paesi limitrofi.