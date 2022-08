Notte della Taranta 2022: orari, diretta tv, ospiti, artisti e biglietti del concertone

Notte della Taranta 2022: sabato 27 agosto va in scena il concertone in onore di Pasolini e avrà luogo in Salento.

Notte della Taranta 2022: l’evento celebra in particolare la pizzica e danze e musicalità affini, contaminate negli anni da altre sonorità più moderne. Diversi gli ospiti presenti al concertone che avrà luogo in Salento.

Notte della Taranta 2022: orari, diretta tv

L’edizione 2022 della Notte della Taranta avrà luogo sabato 27 agosto a Melpignano, in Puglia in onore di Pasolini.. Il concertone andrà in onda il 1 settembre su Rai 1 a partire dalle ore 23:40. Lo spettacolo televisivo è scritto da Massimo Martelli e Rossella Rizzi, mentre la regia è affidata a Stefano Mignucci. La scenografia, invece, è di Marco Calzavara

Notte della Taranta 2022: ospiti ed artisti

A presentare il concertone ci saranno Madame, nella veste di conduttrice, e il critico musicale Gino Castaldo. In scaletta previste tre ore di musica con 30 brani della tradizione popolare salentina. Tra gli artisti italiani troviamo Samuele Bersani, Massimo Pericolo, Marco Mengoni e Elodie.

Marco Mengoni interpreterà “Klama”, scritta da Franco Corlianò e dedicato al tema dell’emigrazione, per poi esibirsi con la sua hit “Ma stasera”. Elodie che con il corpo di ballo si lancerà nella “Pizzica di San Vito” e poi canterà la sua “Tribale”. Samuele Bersani propone “Lu ruciu de lu mare” e “Chicco e Spillo”; il rap Massimo Pericolo canterà “Signore del bosco”. Dardust con le pizziche di Ostuni, San Vito, Aradeo, Cordella, Tochiarolo e Klama-Aremu-Calinitta in grico. Anche Madame si esibirà con la Taranta di Fuecu, Lizzano e Rirollalla. Non mancherà l’omaggio a Pasolini con il testo del Canzoniere Italiano. Il concerto si concluderà con “Calanitta” con la presenza di tutti gli ospiti della serata.

I biglietti del concertone

Il concertone prevede ingresso gratuito e non c’è quindi alcun biglietto da acquistare per parteciparvi. Discorso diverso se però si vuole assistere al backstage. In questo caso si potrà acquistare un biglietto del valore di 30 euro per accedere all’area esclusiva. Tutte le informazioni sui biglietti rimasti sono disponibili online sul sito della Notte della Taranta.

Leggi anche: Gli infedeli: trama, cast e curiosità del film con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti