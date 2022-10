Nuova telefonata tra Meloni e Zelensky

Ancora una telefonata, dopo quella del 4 ottobre scorso, tra il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. I due leader, a fatto sapere Palazzo Chigi, si sono sentito oggi.

Meloni nel corso della telefonata con Zelensky, ha reso noto Palazzo Chigi, ha rinnovato “il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina”.

Il presidente del Consiglio si è detta “fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia” e ha poi auspicato “il rinnovo dell’intesa sull’esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare”.

“Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a primo ministro italiano. Spero in un’ulteriore proficua collaborazione. Abbiamo discusso dell’integrazione dell’Ucraina nell’Ue e nella Nato. Ho parlato della situazione attuale nel nostro paese e l’ho invitata a visitare l’Ucraina” ha scritto su Twitter, dopo il colloquio telefonico, Volodymyr Zelensky.

I congratulated @GiorgiaMeloni on her appointment as Prime Minister of Italy. I’m hopeful for further fruitful cooperation. We discussed Ukraine’s integration into #EU and #NATO. I told about the current situation in our country and invited her to visit Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2022