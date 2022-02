Nuovo digitale terrestre: cosa cambia dall’8 marzo e come verificare se la tv è compatibile

Entro l’8 marzo, gli italiani dovranno entrare in possesso di un televisore compatibile con il nuovo digitale terrestreoppure non potranno più guardare la maggior parte dei canali Rai e nessun canale Mediaset.

Nuovo digitale terrestre: cosa cambia dall’8 marzo

Entro l’8 marzo, gli italiani dovranno conformarsi al nuovo digitale terrestre acquistando un nuovo decoder compatibile con il DVB-T2 e la codifica Mpeg-4 oppure acquistando un nuovo televisore che abbia le suddette caratteristiche.

In data 8 marzo, infatti, verrà definitivamente completato il processo di passaggio che inaugurerà i nuovi formati trasmissivi: in questo contesto, tutti i canali Mediaset non verranno più visualizzati sulle televisioni che non supportano il nuovo digitale terrestre e la medesima sorte riguarderà anche la maggior parte dei canali Rai.

Come verificare se la tv è compatibile con il nuovo digitale terrestre

Per verificare se il proprio televisore è compatibile con le nuove frequenze, la codifica Mpeg-4 e il digitale terrestre DVB-T2 sarà sufficiente seguire alcuni semplici passaggi.

In primo luogo, potrebbe essere sufficiente riuscire a ricordare quando il televisore è stato acquistato: a partire da 22 dicembre 2018, infatti, tutti i negozi di elettronica risultano essere obbligati a mettere in commercio soltanto televisori che supportano il nuovo standard DVB-T2 e la codifica HEVC Main 10.

Compatibilità con la codifica Mpeg-4

Qualora non si riesca a ricordare al periodo in cui la tv è stata comprata, basterà seguire questi passaggi, subito dopo aver completato però la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Prima di tutto, bisogna verificare se il dispositivo trasmette i canali in HD, selezionando ad esempio il canale 501 per Rai 1 HD o il canale 505 per Canale 5 HD o, ancora, il canale 507 per La7 HD. Se questi vanali vengono visualizzati, il televisore possiede la codifica Mpeg-4 che diventerà ufficiale dall’8 marzo 2022 in Italia.

In caso contrario, si dovrà procedere all’acquisto di una nuova tv per continuare a visualizzare tutti i canali.

Compatibilità con la codifica HEVC Main 10

Visualizzare i canali HD non garantisce la compatibilità del dispositivo con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 con nuovo sistema di codifica HEVC Main 10, indispensabile da gennaio 2023.

Per verificare la compatibilità in questo caso, selezionando i canali di test 100 (corrispondente a Rai 1) e 200(corrispondente a Canale 5), in caso di compatibilità, comparirà la dicitura “Test HEVC Main 10”.