Nuovo Parlamento, chi sono tutti i capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato

Da Fratelli d’Italia al Movimento 5 Stelle, chi sono tutti i politici eletti come capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato? Il Parlamento è pronto per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Matterella.

Lo scorso 13 ottobre, i due rami del nuovo Parlamento italiano si sono riuniti per la prima volta e hanno scelto i presidenti di Camera e Senato. Dopo la costituzione dei gruppi parlamentari, si è proceduto anche all’elezione dei rispettivi rappresentanti a Montecitorio e a Palazzo Madama: si tratta di un passaggio cruciale per consentire la partenza della XIX legislatura e la nascita del Governo. Alla nomina dei capigruppo, infatti, seguiranno le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che provvederà a convocare le figure indicate dai partiti al fine di individuare la maggioranza di governo e conferire l’incarico al futuro premier.

In questo contesto, i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno riassegnato l’incarico al capogruppo uscente Luca Ciriani al Senato. Allo stesso modo, i deputati hanno riconfermato per acclamazione anche Francesco Lollobrigida a Montecitorio.

Per quanto riguarda la Lega, sono stati riconfermati nel ruolo già ricoperto durante l’ultimo lustro, Riccardo Molinarialla Camera e Massimiliano Romeo al Senato.

Nel caso di Forza Italia, invece, la scelta è ricaduta su Licia Ronzulli al Senato e Alessandro Cattaneo alla Camera. In particolare, la Ronzulli è stata eletta dai senatori forzisti per acclamazione a seguito delle tensioni che hanno compromesso il rapporto tra Silvio Berlusconi e la premier in pectore Giorgia Meloni per via delle pressioni esercitate dal Cav per ottenere un ministero per la sua fedelissima. I tentativi di Berlusconi, tuttavia, si sono conclusi con un clamoroso buco nell’acqua.

Tra riconferme e unanimità: le scelte del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha riconfermato il capogruppo uscente Francesco Silvestri alla Camera mentre, al Senato, la scelta è ricaduta all’unanimità su Barbara Floridia.

“È un bel segnale per iniziare questa nuova legislatura, un comitato direttivo ben qualificato, amalgamato e con la massima compattezza. Stiamo insieme per lavorare insieme”, ha commentato il presidente Conte dopo l’elezione dei capigruppo.

Dal Pd ad Azione-Italia viva e gruppo misto: i capigruppo dei partiti alla Camera e al Senato

Nel caso del Partito Democratico, al Senato è stata indicata Simona Malpezzi. La senatrice è stata riassegnata al ruolo dall’Assemblea del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, come chiesto dal segretario dem Enrico Letta. La stessa sorte è toccata anche a Debora Serracchiani a Montecitorio.

Il gruppo Azione-Italia Viva ha eletto come capogruppo a Palazzo Madama Raffaella Paita. Matteo Richetti, invece, è capogruppo alla Camera.

Infine, i sette senatori del gruppo “per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase, Sud chiama Nord)” hanno riconfermato Julia Unterberger come rappresentante mentre, per il gruppo misto, la scelta è ricaduta su Peppe De Cristofarodell’Alleanza Verdi e Sinistra, eletto all’unanimità al Senato, e su Manfred Schullian a Montecitorio.