Nyt: “Biden valuta se continuare la corsa”

Il presidente americano Joe Biden avrebbe detto a un alleato chiave di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere gli elettori di essere in grado di portare avanti il suo incarico dopo la disastrosa performance durante il dibattito della scorsa settimana in Georgia.

A riferirlo è il New York Times a cui l’alleato ha riferito che Biden è ancora profondamente impegnato nella lotta per la rielezione, ma le sue prossime apparizioni nel fine settimana in Pennsylvania e Wisconsin e l’intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di ABC News saranno tappe decisive. Se questi eventi dovessero andare come il dibattito, il presidente potrebbe riconsiderare il suo impegno nella campagna elettorale.

Un importante consigliere di Biden, che ha parlato al New York Times in condizione di anonimato, ha detto che il presidente è “ben consapevole della sfida politica che deve affrontare”.

La replica della Casa Bianca: “È assolutamente falso”

L’articolo del New York Times è “assolutamente falso”, ha detto il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, negando di fatto che Biden stia considerando di abbandonare la corsa alla presidenza. “È assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto”, ha scritto Bates su X.

Almeno 25 i deputati dem pronti a chiedere al presidente di rinunciare alla nomination

Intanto dopo il deputato del Texas, Lloyd Dogget, che lo ha fatto in modo esplicito, sono almeno 25 i deputati democratici pronti a chiedere a Joe Biden di rinunciare alla nomination nel caso continuasse a mostrarsi “traballante” nei prossimi giorni. Lo riportano Fox e Newsweek, citando Reuters. L’attenzione è concentrata sull’intervista di Biden a Abc per capire come il presidente riesce a “gestire una rapida successione di domanda”. Il deputato dem, Jim Clyburn, che è stato fondamentale per la vittoria di Biden nel 2020, ha detto a Msnbc che sosterrà Kamala Harris come candidato democratico alla Casa Bianca se il presidente dovesse ritirarsi.