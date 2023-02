In Canada, è stato abbattuto un oggetto volante non identificato. È il secondo episodio dopo quello che si è consumato in Alaska.

Le forze dell’aviazione militare americana e canadese hanno abbattuto un oggetto volante non identificato che sorvolava ad alta quota il Canada. È il secondo episodio dopo l’operazione eseguita in Alaska. Sui social, sono tanti gli utenti che ipotizzano la natura extraterrestre dei cilindri neutralizzati mentre le autorità si sono trincerate nel massimo riserbo.

Oggetto non identificato abbattuto in Canada

Un oggetto volante non identificato è stato abbattuto nel Nord America. Si tratta del secondo episodio segnalato in appena pochi giorni. Il primo oggetto volante non identificato, infatti, è stato abbattuto su ordine dell’Amministrazione Biden alle ore 01:45 di venerdì 10 febbraio in corrispondenza dell’Alaska. Sabato 11 febbraio, poi, un altro cilindro di origine sconosciuta è stato individuato mentre sorvolava ad alata quota in Canada. Anche in questo caso, con un’operazione congiunta dell’aviazione americana e canadese, l’oggetto è stato prontamente abbattuto.

A confermare la vicenda è stato il premier di Toronto Justin Trudeau che ha dato il via libera all’abbattimento dell’oggetto che si è consumato nella giornata di sabato 11 nei pressi dello Yuhokon. “Ho parlato con il presidente Joe Biden. Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto dell’oggetto. Grazie al NORAD per aver sorvegliato il Nord America”, ha detto Trudeau.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Al momento, non è noto se i due episodi siano da ricollegarsi al pallone-spia cinese.

È il secondo dopo quello distrutto in Alaska: cosa sta succedendo

Stando alle prime foto diffuse a mezzo social dell’oggetto abbattuto, il cilindro – grande come un’auto ma senza persone a bordo – sarebbe simile a quello recuperato in Alaska. Sulla questione, tuttavia, viene mantenuto il massimo riserbosoprattutto rispetto alla provenienza degli strani oggetti improvvisamente apparsi nello spazio aereo di Stati Uniti e Canada. Intanto, sul web stanno imperversando le ipotesi più disparate, inclusa quella extraterrestre. In molti, infatti, considerano gli oggetti volanti non identificati abbattuti degli UFO.

A incrementare i sospetti sugli strani episodi, poi, c’è anche la singolare anomalia radar emersa in Montana subito dopo l’abbattimento del cilindro in Canada. Lo spazio aereo, infatti, è stato temporaneamente chiuso e sono stati inviati sul luogo degli aerei da combattimento. I velivoli, tuttavia, non hanno riscontrato la presenza di alcun oggetto da associare ai segnali radar.