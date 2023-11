Primo interrogatorio di garanzia per FIlippo Turetta dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin: la difesa non chiederà il riesame.

Si terrà oggi, martedì 28 novembre, l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Venezia di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Nella giornata di ieri il 22enne ha avuto un colloquio con il suo legale, Giovanni Caruso, per definire la strategia difensiva.

Secondo quanto emerso, la difesa non ha intenzione di chiedere il riesame. Il legale, uscendo dal carcere di Verona dove si trova Turetta, non ha anticipato nulla sull’interrogatorio “per rispetto dell’autorità giudiziaria”: non ha quindi fatto sapere se il suo assistito parlerà o meno. Caruso non presenterà istanza al riesame per chiedere la scarcerazione o una misura meno affittiva.

Oggi l’interrogatorio di garanzia di Turetta: resterà in carcere

Non venendo chiesta la scarcerazione o altre misure, Turetta resterà quindi in carcere. Il giovane ha trascorso i primi giorni nel carcere di Montorio, nel veronese, sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria, venendo considerato un detenuto a rischio suicidio.

Turetta ha chiesto dei libri per poter studiare e degli ansiolitici che lo potessero aiutare a dormire. Inoltre ha chiesto di poter vedere i suoi genitori, ma questo non avverrà prima dell’interrogatorio con la gip di Venezia, Benedetta Vitolo.

Le accuse e la strategia difensiva del 22enne

Oggi scopriremo quale sarà la strategia difensiva di Turetta e del suo legale. Se dovesse confessare l’omicidio e agevolare le indagini, potrebbe alleggerire la sua posizione. Dall’altra parte non si esclude che la difesa punti a una perizia psichiatrica per provare ad accertare qualche problema. L’altra ipotesi è che il giovane decida di avvalersi della facoltà di non rispondere, anche per prendere tempo prima di farsi interrogare dal pm nelle prossime settimane.

Turetta ha confessato l’omicidio ai poliziotti tedeschi, ma quella confessione non è utilizzabile in quanto non avvenuta in presenza di un avvocato. Intanto la procura sta valutando se contestare al giovane anche l’aggravante della premeditazione: un’ipotesi che si basa sui coltelli, sul cambio di vestiti che si era portato, sui sacchi di plastica trovati sul corpo di Giulia e sul presunto sopralluogo avvenuto poco prima dell’omicidio lì dove è avvenuta l’aggressione.