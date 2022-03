Olena Kurkina, chi è? Biografia, età, domra e vita privata della musicista ucraina

Chi è Olena Kurkina, la musicista ucraina che si è specializzata nello studio della “domra”, il corrispettivo etnico del mandolino italiano.

Olena Kurkina, chi è? Biografia, età e studio della domra

Olena Kurkina è nata a Kiev e ha origini ucraine ma non si hanno informazioni circa la data di nascita della musicista. Da bambina, ha cominciato a dedicarsi allo studio della “domra” ossia il corrispettivo etnico del mandolino italiano. Nel 2003, si è diplomata all’Accademia Musicale Nazionale Ucraina a Kiev e, dopo essersi trasferita in Italia, si è perfezionata in mandolino nella disciplina musica da camera al Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara. In questo contesto, ha avuto la possibilità di studiare con i Maestri Roberto Frosali, Tiziano Mealli e Marco Zuccarini, riuscendo a vincere la borsa di studio del Circolo dei Negozianti di Ferrara – 3° Edizione.

Nel corso degli anni dedicati allo studio, ha anche iniziato a collaborare come solista al Circolo Mandolinistico “Costantino Bertucci” e all’ensemble femminile “Plektra” di Roma con le quali ha avuto la possibilità di esibirsi in spettacoli nazionali e internazionali.

Nel 2011, ha fatto parte del duo Meridiano con la pianista Valentina Baldassarre e del quartetto a pizzico Marco Polo. In questa circostanza, insieme all’attore Nanni Calendari, il quartetto ha inciso il cd FiorDiFavola: Grieg Esopo e gli Animali.

Dal 2013, ha cominciato a lavorare con il chitarrista Emiliano Gentili mentre nel 2015 ha deciso di frequentare un corso di liuto al Conservatorio di Musica S. Cecilia a Roma con il Maestro Andrea Damiani.

Vita privata e partecipazione a Sanremo della musicista ucraina

Per quanto riguarda la vita privata della musicista ucraina, Olena Kurkina è estremamente riservata e non si hanno informazioni circa l’esistenza di un eventuale fidanzato o marito. Non è noto neppure se la donna abbia dei figli.

Inoltre, l’artista è poco attiva sui suoi canali social.

Durante la sua carriera, tuttavia, ha avuto la possibilità di suonare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2021. In questa circostanza, ha accompagnato il cantante in gara Ermal Meta durante la serata dedicata alle cover.