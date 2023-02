Ondata di gelo sull’Italia da domenica 5 febbraio. Il maltempo travolgerà la Penisola con una settimana di freddo, nubifragi e neve anche in pianura

L’aria fredda proveniente da est provocherà un’ondata di gelo in Italia che si connoterà per la presenza di neve anche in pianura.

L’ondata di gelo proveniente dalla Russia ha fatto irruzione in Italia a partire da domenica 5 febbraio. Dalle prossime ore e per l’intera settimana l’aria fredda proveniente da est procederà verso occidente provocando la formazione di un minimo di bassa pressione in corrispondenza della Sardegna. L’evoluzione del vortice provocherà un aumento delle precipitazioni mentre, l’abbassamento delle temperature, porterà nevicate anche in pianura.

Ondata di gelo sull’Italia da domenica 5 febbraio: neve anche in pianura e temperature in picchiata

I segni più evidenti della nuova ondata di maltempo saranno evidenti soprattutto in Sardegna, in Sicilia e nelle Regionidell’estremo Sud della Penisola. Il flusso di aria fredda, tuttavia, non risparmierà neppure le regioni adriatiche alcune aree del Nord.

Le prime nevicate della settimana sono attese per la giornata di lunedì 6 febbraio. I fiocchi cadranno in pianura anche al Nord, specialmente sul basso Piemonte ma non si esclude che il fenomeno possa essere avvistato anche sulla Pedemontana Lombarda e Veneta. La neve ci sarà anche sull’Appennino tosco-emiliano e sulla dorsale appenninica centromeridionale. In Sardegna, si verificheranno precipitazioni diffuse e localmente abbondanti con neve a quote basse, soprattutto nelle aree interne della regione.

Il maltempo travolgerà la Penisola con una settimana di freddo, nubifragi e nevicate

La seconda settimana di febbraio è stata descritta come la più fredda dell’inverno. Al Nord, si arriverà a -5°C in pianura. In generale, le temperature saranno ben al di sotto della media del periodo e si rialzeranno – probabilmente – solo sul finire del prossimo fine settimana. Pertanto, al Nord ci saranno diffuse gelate notturne e mattutine con valori medi che si attesteranno a circa -4 o -5°C.

Dal 6 al 10 febbraio, si avranno forti perturbazioni sulle Isole Maggiori mentre il cielo sarà denso di nubi su Puglia, Basilicata e Calabria. Forti venti provenienti da est travolgeranno buona parte dell’Italia.

