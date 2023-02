Rosa Chemical via da Sanremo: attacco alla Camera di Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia

Rosa Chemical è il big in gara rappresentante del gender fluid presente al Festival di Sanremo. La sua partecipazione ha dato fastidio alla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, che ha attaccato l’artista in Aula.

Rosa Chemical via da Sanremo

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, scoppia una polemica alla Camera sulla partecipazione di un big in gara sul palco dell’Ariston. La deputata veronese di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante ha dichiarato che la presenza di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è “l’ennesimo spot in favore del gender”. Accuse pesanti della deputata che hanno fatto discutere molto in queste ore. La deputata ha 41 anni, avvocato e sposata con due figli.

Attacco alla Camera di Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia

Le parole in Aula della deputata sono state molto chiare. Inoltre, sono state pubblicate con un filmato anche sui profili social della stessa Morgante. “Desta sconcerto la notizia che Manuel Franco Rocati in arte Rosa Chemical in gara al Festival porterà come da lui dichiarato – e chiedo scusa dei termini che devo usare – sesso, amore, poligamo e porno su OnlyFan. Trasformare il Festival, emblema della tv convenzionale nell’appuntamento più gender di sempre è inopportuno”. E poi prosegue: “E’ l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi che Fratelli d’Italia da sempre contrasta. Inaccettabile che avvenga su una tv di Stato”.

E infine Morgante conclude: “Ormai da tempo (il Festival) si è trasformata in un vero condensato della peggiore ideologia che mina l’identità dell’uomo e della donna dissacrando in modo irrispettoso i più importanti simboli religiosi”.