Operai a lavoro 7 giorni su 7 con orari duri in una fabbrica di scarpe: scattati gli arresti della Guardia di Finanza

Operai a lavoro 7 giorni su 7 sfruttati in condizioni disumane. Sono scattati così gli arresti per i proprietari di tre aziende.

Operai a lavoro 7 giorni su 7 con orari molto duri erano costretti a lavorare in una fabbrica. Dopo le dovute documentazioni e riprese, la Guardia di Finanza, su disposizione del giudice, ha provveduto ad arrestare i proprietari di tre azienda di scarpe.

Operai a lavoro 7 giorni su 7 con orari duri in una fabbrica di scarpe

In tre fabbriche di scarpe nella zona di Vigevano (Pavia) i proprietari di origine cinese costringevano i dipendenti (sempre cinesi) a lavorare giorno e notte con turni dalle 10 alle 15 ore, senza pause e senza giorni di riposo. Sono scattate così le indagini della Guardia di Finanza che nelle riprese effettuate di nascosto hanno documentato che i lavoratori erano costretti a lavorare e vivere all’interno degli stessi opifici in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza letti adeguati e con compensi irrisori.

Il giudice per le indagini preliminari, ha contestato i reati a tre amministratori di fatto, di altrettante ditte individuali, che operavano nel settore calzaturiero nel territorio della Lomellina, tutti e tre cinesi .

Scattati gli arresti della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha provveduto agli arresti nella mattinata di martedì 11 ottobre 2022. I lavoratori ricevevano compensi irrisori e – in alcuni casi, scrivono i finanzieri, “vivevano in fabbrica“, in condizioni igienico-sanitarie precarie, “senza letti adeguati”.

I dipendenti inoltre – tutti di origine cinese – non venivano pagati in base alle ore lavorative prestate, ma in funzione dei pezzi prodotti, che venivano annotati su appositi registri cartacei. Le tre ditte individuali, agivano attraverso prestanome per “nascondere la presenza degli amministratori di fatto”, che sono stati invece arrestati oggi dai militari.

Leggi anche: Belluno, finanziere suicida: l’annuncio del tragico gesto sui social